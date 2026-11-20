El juego entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros en Guasave fue suspendido en la parte alta de la tercera entrada debido a los enfrentamientos armados registrados en la ciudad. Jugadores, aficionados y personal del estadio debieron correr para resguardarse en el interior del inmueble.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, donde se encuentra Guasave, informó que efectivos de las fuerzas federales fueron blanco de un ataque, lo que habría desatado tiroteos en distintas zonas de la ciudad.

En el triunfo de los Tomateros, Fabricio Macías aportó dos imparables y una producida.

Por Los Mochis, Christopher Escárrega bateó un cuadrangular y remolcó tres carreras, mientras que Rainel Rosario impulsó dos más.

En Guadalajara, Julián Ornelas bateó de 4-4 con tres dobles, dos carreras anotadas y dos producidas en el triunfo de los Charros de Jalisco por 4-3 sobre los Jaguares de Nayarit.

Reynaldo Rodríguez sumó dos imparables y remolcó las otras dos carreras de Jalisco. Por Nayarit, Seth Beer conectó dos hits, uno de ellos doble, y produjo una carrera.

En Hermosillo, Dylan Jasso impulsó tres carreras y los Naranjeros derrotaron 5-2 a los Mayos de Navojoa. Hermosillo anotó tres veces en la primera entrada y agregó dos carreras en la quinta.

Tigres dejan tendidos a Bravos e hilvanan 8 triunfos en Venezuela

Los Tigres de Aragua anotaron dos carreras en la novena entrada para dejar tendidos a los Bravos de Margarita, a quienes superaron el viernes por 12-11, con lo cual enhebraron su octava victoria y se mantuvieron como líderes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Keyber Rodríguez conectó el sencillo decisivo, mientras que Leobaldo Piña encabezó la ofensiva con tres imparables y cuatro carreras impulsadas.

Los Tigres llegaron al último episodio abajo por 11-10, después de que los Bravos anotaron seis veces en la séptima entrada para tomar la ventaja. En el noveno, José Sibrián bateó un rodado para out forzado que permitió anotar a Oswaldo Cabrera la carrera del empate.

Después, Rodríguez conectó un sencillo al jardín derecho para impulsar a Jermaine Palacios con la anotación de la victoria. Gorkys Hernández y David Rodríguez aportaron vuelacercas de dos carreras, y Daniel Juárez se acreditó el triunfo con una novena entrada perfecta.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara derrotaron 4-3 a los Leones del Caracas, apoyados en un doble de Yohendrick Piñango, quien conectó dos imparables y produjo dos carreras. Los Cardenales anotaron tres veces en la segunda entrada para tomar una ventaja que conservaron hasta el final, pese al cuadrangular solitario de Lenyn Sosa y la reacción de los Leones, que se acercaron a una carrera en la sexta.

Rangel Ravelo aportó dos hits y una impulsada. Scott Engler retiró en orden la novena entrada para conseguir el salvamento.

En Maracaibo, las Águilas del Zulia remontaron con cuatro carreras en la séptima entrada para vencer 7-5 a los Tiburones de La Guaira.

Yonathan Perlaza encabezó la ofensiva con dos imparables y tres carreras impulsadas, mientras que Osleivis Basabe conectó tres hits y anotó tres veces. Andrés Chaparro aportó dos imparables y una remolcada, y Silvino Bracho consiguió su quinto salvamento de la temporada.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes remontaron una desventaja de siete carreras para vencer 10-9 a los Caribes de Anzoátegui. En la novena entrada, Jhostynxon García conectó un sencillo que permitió anotar a Tucupita Marcano la carrera del empate a 9.

Después, Carlos Rodríguez disparó otro sencillo al jardín central para impulsar a Ángel Reyes con la anotación de la victoria. Rodríguez terminó con cuatro imparables y tres carreras remolcadas, mientras que Breyvic Valera y Reyes conectaron cuadrangulares.

Por los Caribes, Hernán Pérez disparó su octavo jonrón de la temporada y produjo tres carreras.

Estrellas aplastan a Águilas y enhebran 5 triunfos en Dominicana

Las Estrellas Orientales desplegaron una ofensiva de 17 imparables para derrotar 9-2 a las Águilas Cibaeñas y alcanzar su quinta victoria consecutiva en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

Harold Ramírez, Leo Bernal y Jorge Mateo conectaron tres hits cada uno. David Villar produjo dos carreras y recibió tres bases por bolas.

El abridor Enny Romero lanzó cinco entradas de apenas un imparable, sin permitir carreras, para acreditarse el triunfo. Marco Luciano, César Prieto y Miguel Bleis también se destacaron a la ofensiva de las Estrellas, que aprovecharon cuatro errores defensivos de las Águilas.

Aderlin Rodríguez evitó la blanqueada para los locales con un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada.

En Santo Domingo, los Gigantes del Cibao blanquearon 3-0 a los Leones del Escogido, que apenas conectaron un imparable frente a cinco lanzadores. Jake Eder abrió con cinco entradas de un hit y tres ponches, mientras que Carlos Jorge encabezó la ofensiva con tres imparables y dos carreras impulsadas.

Pablo Reyes produjo la otra anotación en un séptimo episodio de tres carreras, y Anderson Pilar resolvió la novena entrada para conseguir el salvamento.

En La Romana, los Tigres del Licey derrotaron 8-4 a los Toros del Este, apoyados en una ofensiva de 12 imparables encabezada por Cristhian Adames, quien bateó de 5-4 con dos carreras impulsadas. José Barrero conectó un doble, produjo una carrera y anotó dos veces, en tanto que Ronny Mauricio también aportó un doble, una remolcada y dos anotaciones.

Michael Arias se acreditó el triunfo y el relevo del Licey limitó a los Toros a una carrera en las últimas seis entradas. Por los locales, Enmanuel Valdez conectó un cuadrangular solitario.

Leones vencen a Caguas y ocupan la cima en Puerto Rico

Los Leones de Ponce conectaron dos cuadrangulares y derrotaron 8-2 a los Criollos de Caguas para apoderarse del primer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Chris Arroyo disparó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y José Torres agregó otro solitario en la quinta, para respaldar al abridor japonés Keito Matsuura.

Matsuura lanzó cinco entradas de apenas dos imparables, sin permitir carreras y con cinco abanicados, para conseguir su segunda victoria de la temporada.

Ponce amplió su ventaja con cuatro anotaciones en la sexta entrada, apoyado en dobles de Jesmuel Valentín, Arroyo y Torres. Bryan González conectó un cuadrangular solitario por Caguas en el octavo episodio.

En San Juan, los Gigantes de Carolina derrotaron 10-5 a los Cangrejeros de Santurce. Sabin Ceballos conectó un cuadrangular y un doble para empujar cuatro carreras.

Carolina tomó una ventaja de 6-1 en las primeras cuatro entradas y agregó cuatro anotaciones en la sexta, incluida una ofensiva coronada por un jonrón de tres carreras. Riley Gowens se acreditó el triunfo con cinco entradas y dos tercios, en las que permitió una carrera.

Santurce descontó con dos cuadrangulares de dos carreras en la novena.

En Mayagüez, los Indios blanquearon 4-0 a los Senadores de San Juan con una labor combinada de cuatro lanzadores, encabezados por Eddie Demurias, quien permitió tres imparables en cinco entradas. Edison Mora produjo dos carreras con un sencillo en la segunda entrada e Isan Díaz conectó un cuadrangular solitario para ampliar la ventaja.

Carlos Francisco, Luke Stofel y Sean Barnett completaron la blanqueada.

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FUENTE: AP