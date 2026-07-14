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Tom Cruise e IShowSpeed se suman al elenco de la ceremonia de clausura del Mundial

NUEVA YORK (AP) — Una amplia variedad de artistas, desde el actor Tom Cruise hasta el streamer IShowSpeed, ayudará a poner el broche de oro al Mundial, anunció la FIFA el martes.

ARCHIVO - Tom Cruise habla en una ceremonia en honor a David Beckham en Hollywood, el 12 de junio de 2026 (AP Photo/Chris Pizzello, archivo)
ARCHIVO - Tom Cruise habla en una ceremonia en honor a David Beckham en Hollywood, el 12 de junio de 2026 (AP Photo/Chris Pizzello, archivo) AP

El organismo rector del fútbol dio a conocer la lista de participantes para la ceremonia de clausura, que se realizará 90 minutos antes de la final del domingo. El espectáculo busca “celebrar el inolvidable recorrido de los 48 equipos” por 16 ciudades sede en tres países, resaltó la FIFA en un comunicado.

IShowSpeed —quien ha transmitido varios partidos — figura como artista, mientras que Cruise —a quien también se le ha visto en las gradas y que realizó una acrobacia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París— aparece anunciado con una “aparición especial”.

La ceremonia también incluirá actuaciones de Laura Pausini, la cantante italiana que ayudó a inaugurar los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero; Nicole Scherzinger, ganadora del Tony e integrante de Pussycat Dolls, así como Robbie Williams, el cantante británico y exintegrante de Take That.

Jennifer Hudson, quien ostenta el codiciado título EGOT con un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

“Haciéndose eco del espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo al mayor escenario en Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que demos inicio al esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico”, afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial.

Aunque el domingo se realizará también el primer espectáculo de medio tiempo del torneo, con una gran cantidad de artistas adicionales de primer nivel, las ceremonias de clausura no son exactamente nuevas en el Mundial.

La ceremonia se produce en colaboración con Balich Wonder Studio, encabezado por Marco Balich, quien orquestó la inauguración y la clausura del Mundial de 2022 en Qatar.

La FIFA ha alentado a quienes tienen entradas a llegar temprano, y prometió que los aficionados “tendrán un papel activo que desempeñar en el espectáculo”. El show comienza a la 1:30 de la tarde en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, y el saque inicial será a las 3 de la tarde

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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