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Tom Brady renuncia a su participación en el Birmingham, que lidera la Championship

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Tom Brady renunció a su participación minoritaria en el club inglés de fútbol Birmingham, informó el lunes el equipo.

El exjugador de la NFL Tom Brady en el encuentro de los Cowboys de Dallas ante los Commanders de Washington el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
El exjugador de la NFL Tom Brady en el encuentro de los Cowboys de Dallas ante los Commanders de Washington el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

El siete veces ganador del Super Bowl compró una participación en el club de segunda división como parte de la adquisición de 2023 por el grupo Knighthead, encabezado por su amigo y socio empresarial Tom Wagner.

Pero Brady ha optado por apartarse pese a que Birmingham se colocó en lo más alto de la clasificación de la Championship, la segunda división inglesa, el sábado tras vencer 2-1 a Swansea.

“Birmingham City Football Club expresa su más sincero agradecimiento a Tom Brady por su implicación y su apoyo inquebrantable al club durante los últimos tres años”, expresó el club en un comunicado.

“Fue realmente increíble contar con alguien con la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club, y el club espera seguir construyendo sobre esa base, desde el campo de entrenamiento hasta la comunidad de Birmingham”, añadió.

Birmingham ha manifestado grandes ambiciones dentro y fuera del terreno de juego. Wagner ha indicado su deseo de llegar a la Premier League, mientras ya existen planes para un nuevo estadio con capacidad para 62.000 personas en la ciudad.

Brady ganó Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra y Buccaneers de Tampa Bay, posee una participación en los Raiders de Las Vegas y trabaja como comentarista de televisión para Fox Sports.

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