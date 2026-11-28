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Vega hizo efectivo a los 77 minutos el segundo penal señalado por el árbitro Jesús López Valle tras la intervención del VAR. El brasileño Helihno evitó la derrota durante el quinto minuto del descuento, al firmar un contragolpe con un disparo a la horquilla.

Atlas parecía haberse enfilado a la clasificación después de marcar en la primera mitad los tantos que le daban el empate en el global por conducto de Aldo Rocha, a los 17 minutos, con el primero de los penales de la noche, y en el primer minuto del descuento antes del descanso por vía del argentino Kevin Zenón.

Ahora, los Diablos Rojos aspiran a jugar en la temporada navideña. Tras cumplir con sus duelos de semifinales viajarán a Doha para enfrentar al Palmeiras de Brasil en la Copa Intercontinental.

Si Toluca llega a la serie por el título, los partidos de la final se disputarían el 24 y 27 de diciembre.

La clasificación de los Diablos Rojos a la ronda de los cuatro mejores tiene un significado especial para el club, pues al término de su participación en la Liga MX y la Copa Intercontinental se marchará el entrenador argentino Antonio Mohamed, quien busca su tercer título de liga dirigiendo a los escarlatas.

Los rojinegros contaron con la fortuna de no recibir más goles gracias a la gran actuación del arquero colombiano Camilo Vargas, quien en la primera mitad atajó remates del argentino Nicolás Castro y de Jesús Gallardo. En el complemento, le negó el gol al portugués Paulinho y al uruguayo Federico Viñas.

Y cuando no apareció Camilo, en tres ocasiones los postes evitaron más anotaciones de los visitantes, primero con un remate al travesaño por parte de Vega y poco después con los remates a los postes de Castro y Helinho. Más tarde se conocerá al segundo semifinalista tras el partido entre América y Monterrey, cuya serie se encuentra empatada sin goles. El domingo se definirá a los demás semifinalistas en las llaves entre Chivas y Pachuca (que dominan los Tuzos 2-1) y Cruz Azul vs. León (con ventaja celeste de 4-0). _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP