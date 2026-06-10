Tolerancia cero a los drones en las inmediaciones de los estadios durante el Mundial

ARCHIVO - Foto del 27 de febrero del 2026, soldados mexicanos dan a conocer el equipo y las tácticas antidrones para la Copa Mundial en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) AP

La seguridad se ha reforzado antes del Mundial y habrá una política de tolerancia cero con los drones sobre o cerca de los estadios durante los 78 partidos que se disputarán en 11 ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades han intensificado las medidas antidrones utilizadas en el Super Bowl y otros grandes eventos, mientras el Congreso ha otorgado a las fuerzas del orden una autoridad más amplia para inutilizar drones por medios electrónicos o derribarlos a tiros.

“La guerra en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas del mundo real para la tecnología de drones, y si hay una amenaza que me quita el sueño, es la de los drones”, afirmó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

El Congreso aprobó en diciembre que las fuerzas del orden estatales y locales tomen el control de un dron amenazante e incluso dio permiso a que sea derribado si es necesario, aunque la primera opción será inutilizarlo electrónicamente y hacerlo aterrizar de forma segura. Las principales agencias federales ya contaban con esa facultad.

La Administración Federal de Aviación restringirá el espacio aéreo alrededor y sobre estadios para los partidos del Mundial y los Fan Fests —de forma muy similar a como lo ha hecho durante años en torno a partidos de ligas profesionales. Los multas por violar esta regla puede alcanzar los 100.000 dólares, además de la confiscación de sus drones e incluso cargos penales por volar dentro de un radio de tres millas de uno de los partidos. Pero es probable que esas sanciones no disuadan a un terrorista decidido.

El FBI ha dedicado los últimos siete años a reforzar su capacidad para lidiar con drones, invirtiendo en la tecnología necesaria para identificarlos rápidamente y tomar el control de ellos, y las autoridades ya han estado usando eso en grandes eventos. La agencia también impartió este año capacitación en tecnología antidrones a las fuerzas del orden en todas las ciudades sede del Mundial, en la que se les enseñó a reconocer drones peligrosos y cómo responder.

El ejército también ha desarrollado láseres antidrones como los utilizados a lo largo de la frontera con México a principios de este año y otros sistemas para derribar drones, pero el FBI no planea hacerlo durante el Mundial debido a lo peligroso que implica que los restos de un dron caigan sobre una ciudad.

“Si el dron es interceptado y deja de volar, va a caer. Y como decimos, hagas lo que hagas, no puedes cambiar la ley de la gravedad”, señaló el experto en seguridad nacional Hal Kempfer, quien calcula que ha capacitado a más de 30.000 agentes del orden en técnicas antiterroristas.

“Todos están un poco rezagados”

El gobierno ha invertido mucho en sistemas que deberían permitir a los agentes tomar el control de drones sospechosos y hacerlos aterrizar de forma segura o interferir sus señales, incluida la entrega de 250 millones de dólares para ayudar a los estados a prepararse para proteger los partidos del Mundial y los grandes eventos públicos previstos este verano para conmemorar el 25mo aniversario de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó recientemente al Congreso en una audiencia, que los agentes federales han lidiado con éxito con drones en varios eventos, incluido el derribo de ocho drones sobre una carrera de Fórmula 1 en Miami y de 12 que ingresaron en la zona de exclusión aérea sobre el Masters de golf, pero que “todos están un poco rezagados” frente a una tecnología que evoluciona con rapidez.

“Mi mayor preocupación, sinceramente, son los drones”, expresó Mullin. “No diría una vulnerabilidad, pero es, es una de las áreas con las que estamos batallando todos los días”.

Drones en las manos equivocadas

El FBI está adoptando un enfoque de “tolerancia cero” para proteger el espacio aéreo alrededor de los eventos del Mundial. Devin Kowalski, subdirector del FBI a cargo del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos de la agencia, indicó que planean tratar todos los drones “como si fueran una amenaza real”. Otras agencias federales, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Guardia Costera de Estados Unidos, encabezarán la respuesta en varios estadios, mientras el FBI protegerá tres de ellos.

“Cuando ese dron entra en la TFR (área de restricción temporal de vuelo), lo manejamos como si fuera algo que pudiera lastimar a la gente, y estamos localizando agresivamente a su operador y realizando la investigación lógica para determinar la naturaleza de la situación, así como para exigirle cuentas a esa persona”, le explicó Kowalski a The Associated Press en entrevista.

El director de la ATF, Rob Cekada, comentó en una entrevista que el foco ahora está en proteger el Mundial, pero que los eventos de America 250, la Serie Mundial, el Super Bowl y los Juegos Olímpicos de 2028 vienen después.

“Luego piense en todos los eventos en cada comunidad del país —partidos de secundaria y universitarios— que preocupan a nuestros socios estatales y locales. Así que queremos hacer lo que podamos para ayudarlos lo mejor posible”, añadió.

Derek Reisfield, expresidente de una de las empresas que proporcionan tecnología antidrones a las ciudades sede, dijo que “esta tecnología en las manos equivocadas da mucho miedo”, y que hay muchos en todo el mundo que quieren hacerle daño a Estados Unidos.

“Tenemos que asumir que hay alguien en Irán que pasa todos los días pensando en cómo pueden atacar a Estados Unidos en nuestro propio territorio”, sostuvo Reisfield, quien antes dirigía Ondas y ahora forma parte del consejo de administración de una empresa ucraniana llamada Swarmer, que fabrica software que permite a una sola persona controlar cientos de drones.

La detección temprana podría ser clave para detener drones

Según Matt Sloane, cofundador de SkyfireAI, la tecnología podría permitir a las autoridades detectar drones hasta a 25 millas de distancia, lo que daría más tiempo para mitigar la amenaza. Pero es posible que alguien acerque un dron sigilosamente a un estadio y lo lance desde menos de una milla, lo que dejaría poco tiempo para actuar.

Y los sistemas diseñados para interferir la señal de un operador o tomar el control de un dron podrían no ser eficaces si está preprogramado para estrellarse contra un estadio lleno de aficionados mientras transporta una carga explosiva, o si se controla mediante una línea de fibra óptica.

La táctica de campo de batalla que podría representar la mayor amenaza sería enviar un enjambre de múltiples drones para atacar al mismo tiempo. Incluso con las mejores defensas, algunos drones podrían colarse hasta el objetivo, como Irán ha logrado hacer con grandes cantidades de sus drones Shaheed. El ejército de Estados Unidos cuenta con un surtido de armas para sacar drones del cielo, pero aun así Irán ha podido alcanzar objetivos en todo Oriente Medio.

Pero Sloane considera que el gobierno está haciendo lo que puede para estar listo.

“La amenaza es real, sin duda. Pero sí creo que se está haciendo mucho para prepararse. Para educar al respecto”, manifestó Sloane, cuya empresa ha ayudado a proteger Super Bowls en el pasado. “Y luego solo necesitamos decirle a todo el que solo está tratando de tomar fotos bonitas: ‘Oigan, este no es el momento. Mantengan su dron en la caja’”.

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FUENTE: AP