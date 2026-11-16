ARCHIVO - El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, habla a periodistas tas la cumbre ampliada de ministros de defensa de ASEAN (ADMM-Plus) en Cebú, Filipinas, el jueves 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Aaron Favila) AP

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró a la prensa que las aeronaves presuntamente rusas violaron el espacio aéreo japonés durante unos cinco minutos a primera hora del martes cerca de Fukuoka, tiempo suficiente para que la Fuerza Aérea de Autodefensa desplegara cazas y emitiera advertencias.

El gobierno de Japón presentó “una protesta extremadamente severa” y exigió “enérgicamente” que se adopten medidas preventivas, indicó Koizumi. No precisó qué tipo de aeronaves estaban involucradas.

“La violación del espacio aéreo japonés por parte de aeronaves rusas no solo constituye una grave violación de la soberanía de nuestro país, sino también una amenaza para nuestra seguridad", afirmó Koizumi. "Es absolutamente inaceptable”.

Las aeronaves rusas volaron a través del estrecho de Tsushima, luego se dirigieron hacia el sur y sobrevolaron las aguas entre Taiwán y la isla más occidental de Japón, Yonaguni, señaló Koizumi.

Por separado, el ejército de Corea del Sur informó que varias aeronaves militares rusas ingresaron temporalmente el lunes en la zona de identificación de defensa aérea del país sobre aguas entre la península coreana y Japón, aunque no violaron el espacio aéreo surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el ejército detectó las aeronaves antes de que entraran en la zona y desplegó cazas. Las fuerzas armadas del Sur no revelaron cuántas aeronaves rusas detectó ni qué tipos de aviones eran.

Koizumi no comentó por qué se produjeron las violaciones, pero señaló que Japón continúa vigilando de cerca la actividad militar rusa “con gran interés”.

Japón ha expresado una preocupación creciente por el aumento de la actividad militar conjunta entre Rusia y China en torno a las costas japonesas.

La violación del espacio aéreo fue la señal más reciente del deterioro de las relaciones entre ambos países. Las tensiones han aumentado desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó Iturup en agosto, una de cuatro islas controladas por Rusia frente a la costa norte de Japón que Tokio también reclama.

Las tensiones se intensificaron a mediados de octubre tras el arresto de un periodista japonés en Rusia, sospechoso de espionaje. Pese a las protestas reiteradas y a las exigencias de su liberación inmediata, el periodista, que trabaja para el periódico Hokkaido, permanece detenido.

A principios de este mes, Rusia puso varias filiales de Japan Tobacco Inc. bajo la administración temporal de una empresa rusa tras una orden presidencial emitida por Putin. Japón protestó y exigió que se retirara la medida.

La Unión Soviética se apoderó de las islas Kuriles a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La disputa territorial ha impedido que ambos países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a las hostilidades.

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La periodista de The Associated Press Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP