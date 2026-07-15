Todo queda en familia: Cody Bellinger gana el MVP del Juego de Estrellas ante su padre Clay

Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, besa a Chase Carter Bellinger tras ganar el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) después del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre la Liga Americana y la Liga Nacional, el martes 14 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Sus hijas pequeñas se sentaron a su lado y su padre observó desde el fondo de la sala mientras hablaba de haber ganado el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

Clay Bellinger, exjugador de los Yankees, comentó después de que el sencillo de dos carreras de su hijo en la primera entrada ante Cristopher Sánchez encaminara a la Liga Americana a una victoria por 4-0 la noche del martes: “Poder simplemente pasar el rato y verlo ganar un premio es bastante genial”.

Cody volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado por un acuerdo de 162,5 millones de dólares y cinco años, y ha sido una pieza clave de la ofensiva.

Bateaba para .280 hasta mediados de junio, antes de que una mala racha bajara su promedio a .254 de cara al receso del Juego de Estrellas. Bellinger no ha conectado un jonrón en un mes.

“El béisbol es el juego más loco del mundo. De verdad lo es. A veces es inexplicable”, manifestó. “Al llegar al receso, en realidad me estaba sintiendo bastante bien. Sentía que iba por el camino correcto”.

Clay Bellinger fue jardinero e infielder de los Yankees de 1999 a 2001, ganó un par de títulos de la Serie Mundial y luego terminó su carrera en las Grandes Ligas con los Angelinos de Anaheim en 2002.

Cody tenía 5 años cuando su papá ganó su segundo título de la Serie Mundial. Clay nunca imaginó en el jugador en el que se convertiría Cody.

“Sabía que era bueno, pero no tan bueno”, expresó Clay.

Cody se convirtió en el cuarto jugador de los Yankees en ganar el MVP del Juego de Estrellas, después de Derek Jeter (2000), Mariano Rivera (2013) y Giancarlo Stanton (2022).

“Usar este uniforme — me siento orgulloso de llevarlo”, señaló. “Conlleva mucho”.

Bellinger, que cumplió 31 años el lunes, fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por los Dodgers de Los Ángeles en 2013 y fue elegido al Juego de Estrellas en 2017, cuando fue nombrado Novato del Año de la Liga Nacional. Conectó 47 jonrones en 2019 y fue elegido MVP de la Liga Nacional tras integrar su segundo equipo de Estrellas.

“Yo estaba como: ‘Oh, estaré aquí todos los años’”, relató. “Me tomó mucho tiempo volver. Es una liga tan competitiva”.

Luego tuvo tres temporadas seguidas por debajo de lo esperado, y se perdió tiempo en 2021 por lesiones en la pantorrilla, el tendón de la corva y las costillas.

Fue dejado en libertad tras la temporada 2022 y firmó un contrato de un año por 17,5 millones de dólares con los Cachorros.

Bellinger bateó para un récord personal de .307 con 29 jonrones y 97 carreras impulsadas, volvió a convertirse en agente libre y firmó un contrato de tres años por 80 millones de dólares con los Cachorros. Tras una temporada discreta, frenada por lesiones, fue traspasado a los Yankees.

Probó el mercado de agentes libres y luego decidió quedarse con las rayas.

“A él le encanta estar allí”, dijo Clay. “Le encantan sus compañeros, le encanta la ciudad, le encanta jugar en el Yankee Stadium. Así que fue como una decisión obvia”.

Las hijas, Caiden y Cy, acompañaron a Cody al terreno junto con su esposa, Chase, para tomarse fotos después de que recibió su premio de manos del miembro del Salón de la Fama Mike Schmidt.

“Siempre esperas que a tus hijos les vaya bien, ya sea jugando béisbol o haciendo lo que sea que les guste hacer”, afirmó Clay. “Él ha sido bastante bueno en esto durante mucho tiempo”.

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FUENTE: AP