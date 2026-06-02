TJ Rumfield da la ventaja en la novena y los Rockies superan 9-8 a los Angelinos

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Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, reacciona después de batear un jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ängeles, el lunes 1 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

Hunter Goodman puso al frente a Colorado 8-6 con un jonrón de tres carreras en la octava. Jake McCarthy había conectado un cuadrangular antes por los Rockies, que han ganado más juegos esta temporada (23) que los que tenían antes del receso del Juego de Estrellas el año pasado.

El triple de dos carreras del cubano Jorge Soler por los Angelinos empató el juego 8-8 en la parte baja de la octava.

McCarthy pegó un doble en la novena para mover a Kyle Karros a tercera antes de que Rumfield lo impulsara con un elevado de sacrificio al jardín derecho para una ventaja de 9-8. McCarthy terminó de 4-2 en el plato, incluido un vuelacercas solitario en la tercera para una ventaja de 2-0.

Troy Johnston impulsó la primera carrera de Colorado con un sencillo productor en la primera, y Sterlin Thompson añadió un sencillo productor en la quinta para acercar a los Rockies 5-3.

El doble productor de Karros en la octava encendió la remontada de cinco carreras. Tyler Freeman sumó un sencillo productor y Goodman coronó el estallido con su 14to jonrón —un batazo de tres carreras por encima de la barda del jardín izquierdo.

El venezolano Antonio Senzatela (5-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Kirby Yates (0-1) permitió la carrera de la ventaja en la novena. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP