Titans consiguen su primera victoria de la temporada con una remonta para vencer 26-20 ante Colts

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El linebacker de los Titans de Tennessee Anthony Hill Jr. y el safety Tony Adams celebran una jugada en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Tennessee (1-5) puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas en la serie con un esfuerzo defensivo implacable y dos jugadas de equipos especiales que cambiaron el partido y que les ayudaron a remontar un déficit de 13-0 al descanso.

Cam Ward completó 11 de 22 pases para 102 yardas, con un TD y una intercepción, mientras Tennessee anotó su mayor cantidad de puntos en toda la temporada. Tony Pollard corrió 19 veces para 76 yardas y el novato Carnell Tate tuvo seis recepciones para 70 yardas y su primera recepción de TD. La defensa terminó con seis capturas y tres recuperaciones de balón.

Indy (2-4) dominó la primera mitad con una ventaja de 232-64 en yardas totales, pero solo produjo tres series anotadoras, conformándose en dos ocasiones con goles de campo. Los Colts han perdido dos seguidos.

Daniel Jones completó 22 de 42 pases para 269 yardas con un TD y dos intercepciones más —ambas le costaron a los Colts oportunidades de anotar. Jonathan Taylor corrió 21 veces para 94 yardas y una anotación, además de atrapar dos pases para 57 yardas. Keenan Allen tuvo ocho recepciones para 82 yardas.

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FUENTE: AP