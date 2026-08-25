Tiroteo familiar en Billings, Montana, deja 8 muertos, incluidos 4 niños

Investigadores trabajan en el sitio donde una familia fue asesinada y la casa incendiada, en Billings, Montana, el martes 25 de agosto de 2026. (AP Foto/Matthew Brown) AP

Brad Ireland, cuya exesposa y dos hijos están entre los fallecidos, identificó al atacante como Alan Smith, de 44 años. Los padres de Smith, que también murieron, le habían pedido que se fuera de la casa, pero él regresó el domingo y abrió fuego, relató Ireland.

Las víctimas representaban cuatro generaciones de la familia, desde una bisabuela de más de 90 años hasta una niña de 7 años, según Jennifer Mercer, una vecina y amiga de la familia que organizó una recaudación de fondos en internet para ayudar a cubrir los costos del funeral y otros gastos, y que estaba autorizada a divulgar estos detalles.

La policía informó que acudió a la vivienda la noche del domingo y escuchó disparos provenientes de la parte trasera, justo antes de que la casa quedara completamente envuelta en llamas. Los investigadores confirmaron el martes que había ocho víctimas, incluidos cuatro menores, y que el sospechoso había sufrido una herida de bala autoinfligida y posteriormente murió.

Brad Ireland indicó que los investigadores lo habían puesto al tanto y le dijeron que Alan Smith se disparó a sí mismo.

Entre los fallecidos estaban la exesposa de Ireland, Megan Ghekiere, y sus dos hijos, Owen Ireland, de 13 años, y Chloe Ireland, de 7. También murieron los dos hijastros de Ghekiere con su actual esposo: Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlotte Ghekiere, de 12.

“Lo único que sí sabemos es que Charlotte fue la heroína”, afirmó Mercer. “Charlotte llamó al 911 e intentó salvar a su familia. Y eso es algo que la familia sí quiere que se sepa”.

Describió a la familia como “muy cariñosa y unida”, y señaló que todos los niños se llevaban bien y que sus padres mantuvieron una relación cordial incluso después de divorciarse.

“Siento que toda nuestra comunidad está devastada, incluso personas que nunca conocieron a ninguno de ellos”, agregó Mercer.

Alan Smith había vivido con sus padres durante años antes de que le pidieran que se mudara hace un par de semanas, comentó Ireland. Regresó inesperadamente a la casa la noche del domingo, cuando los Smith se habían reunido para una cena familiar semanal.

Ireland contó que Alan Smith abrió fuego y mató a su abuela, a sus padres, a su hermana menor y a cuatro niños, antes de prender fuego a la casa. Luego intentó huir antes de ser confrontado por las fuerzas del orden, añadió.

“Había muchas señales de alerta y mucha gente habló”, sostuvo Ireland, que vive en Arizona. “Nadie escuchó”.

Alan Smith era un “ermitaño” que pasaba la mayor parte de sus días en su habitación, en la computadora, dijo Ireland.

“Nadie sabía qué hacía ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, expresó.

Alan Smith había asistido a la Eastern Washington University, pero no había podido encontrar o conservar un empleo. En una búsqueda en registros judiciales de Montana y Washington no se encontró constancia de que hubiera sido arrestado o acusado de algún delito.

Ireland señaló que, hasta donde él sabía, Alan Smith nunca había sido violento, aunque podía ser verbalmente abusivo.

David Hiller, un vecino que vive a tres casas de distancia, escuchó lo que creyó que eran fuegos artificiales poco después de las 6 de la tarde del domingo, y no le dio mayor importancia al ruido hasta que otro vecino lo llamó para advertirle sobre un tiroteo en el callejón sin salida.

Hiller entonces salió corriendo y encontró a policías con equipo táctico resguardándose detrás de vehículos, algunos con armas largas, mientras columnas de humo negro se elevaban desde la casa.

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Biesecker informó desde Washington, D.C. Los periodistas de The Associated Press Gene Johnson en Seattle y Mikella Schuettler en Phoenix contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP