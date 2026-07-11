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Tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto deja 2 muertos y 4 heridos, dice la policía

TORONTO (AP) — Un tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto dejó el sábado dos muertos y cuatro heridos, obligando a la policía a advertir de una situación de tirador activo antes informar posteriormente que la zona estaba asegurada.

Paramédicos responden a la escena de un tiroteo en el evento Salsa on St. Clair, el sábado 11 de julio de 2026, en Toronto. (Keito Newman/The Canadian Press via AP)
Paramédicos responden a la escena de un tiroteo en el evento Salsa on St. Clair, el sábado 11 de julio de 2026, en Toronto. (Keito Newman/The Canadian Press via AP) AP

La policía de Toronto informó que se localizó a seis personas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair.

En un principio, la policía llamó a la población a evitar la zona. La policía anunció más tarde que el lugar había sido asegurado, pero advirtió que no había sospechosos detenidos.

Una fuerte presencia policial permanecía en el área cercana a Salsa en Toronto, una celebración cultural de temática latina.

“Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado herida a otras personas", indicó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en redes sociales. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”.

Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las metrópolis más seguras de Norteamérica. Los tiroteos, en particular los que involucran a múltiples víctimas en público, son relativamente raros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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