Tiroteo en base de la Fuerza Aérea en Nuevo México deja un muerto y un herido

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Las autoridades ordenaron el cierre de la Base de la Fuerza Aérea Holloman, cerca de Alamogordo, alrededor de las 5:30 de la tarde debido a reportes de un tirador activo, de acuerdo con un comunicado difundido por la base. La persona herida fue trasladada para recibir atención médica.

Funcionarios de seguridad confirmaron que ya no hay riesgo en la base y se levantó el cierre de operaciones. “El personal de emergencia responde a la situación y no hay amenaza alguna en este momento”, según el comunicado.

No se han dado a conocer los nombres de las personas baleadas ni algún otro detalle adicional sobre el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP