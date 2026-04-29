Timmy, la ballena jorobada atrapada en Alemania, es sacada en una barcaza rumbo al mar del Norte

La ballena jorobada que fue rescatada de aguas poco profundas en Wismar es trasladada hacia el mar del Norte en una barcaza inundada, el miércoles 29 de abril de 2026, en Fehmarn, Alemania, cerca de los límites con Dinamarca. (Philip Dulian/dpa via AP) AP

Apodada Timmy por los medios alemanes, la ballena fue vista por primera vez el 3 de marzo cerca de la costa del mar Báltico, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico. La salud del animal se deterioró luego de quedar varado en varias ocasiones en aguas poco profundas, mientras se transmitía a todo el mundo los infructuosos esfuerzos por persuadir a la ballena para que se dirigiera a mares más profundos.

Los rescatistas llevaron a la ballena el martes hasta una barcaza inundada con la ayuda de correas y un canal dragado con anticipación para abrir paso hacia la embarcación, informó la agencia de prensa alemana dpa.

Ahora se tiene previsto que la barcaza rodee el extremo norte de Dinamarca a través del estrecho de Skagerrak rumbo al mar del Norte.

“Nunca había ocurrido algo así en Alemania, donde se ha llevado a cabo una operación de salvamento de este tipo”, subrayó Till Backhaus, ministro de Protección del Clima, Agricultura, Zonas Rurales y Medio Ambiente del estado federado de Mecklenburg-Vorpommern. “Y esto fue un experimento, y el experimento fue un éxito, y eso es maravilloso”.

El ministro indicó que la ballena descansaba tranquilamente y que la noche del martes vocalizó, lo que significaba que se encontraba bien.

Backhaus autorizó el más reciente intento por salvar la vida de la ballena, el cual fue propuesto por una iniciativa privada, a pesar de las advertencias de la comunidad científica de que podría ser demasiado estrés para el animal.

El debate sobre si dejarla morir en paz o intentar ayudarla a regresar al océano Atlántico se ha prolongado durante semanas. Activistas realizaron protestas en la playa de Wismar para exigir su liberación, mientras que otros estaban a favor de nuevas ideas para transportar a la ballena.

Thilo Maack, biólogo marino de Greenpeace, comentó a The Associated Press a principios de este mes que los esfuerzos por salvar a Timmy han causado un estrés severo en el animal.

“Creo que la ballena morirá muy pronto. Y también me gustaría plantear la pregunta: ¿Qué tiene realmente de malo eso?”, manifestó. “Sí, los animales viven, los animales mueren. Este animal está muy, muy, muy enfermo. Y ha decidido buscar descanso”.

Algunos científicos creen que la ballena había buscado especialmente aguas poco profundas porque estaba débil y necesitaba descansar. Los veterinarios de la iniciativa privada, sin embargo, consideraron que el animal está en condiciones para ser transportado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP