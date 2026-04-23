Timberwolves toman ventaja 2-1 sobre Nuggets en triunfo 113-96 en Juego 3

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El pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (15), avanza hacia la canasta mientras el pívot de los Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert (27), y el alero Julius Randle (30) defienden durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el jueves 23 de abril de 2026, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

McDaniels anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes, Ayo Dosunmu sumó 25 puntos y nueve asistencias saliendo desde la banca, y Donte DiVincenzo aportó 15 puntos y cuatro robos para unos Timberwolves en alza.

Rudy Gobert dio continuidad a su inspirado esfuerzo del Juego 2 contra Nikola Jokic al volver a asfixiar al tres veces MVP en una fea noche de tiro de 7 de 26, y los Timberwolves establecieron un récord de la franquicia en postemporada al permitirle a los Nuggets apenas 11 puntos en el primer cuarto, que marcó el tono del partido.

Jokic terminó con 27 puntos y 15 rebotes, demasiado poco y demasiado tarde, para los Nuggets, que no contaron con Aaron Gordon por una lesión en la pantorrilla y con toda la energía que aporta desde su puesto titular de ala-pívot. Jamal Murray tuvo 16 puntos con apenas 5 de 17 en tiros de campo.

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FUENTE: AP

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