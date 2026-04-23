americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Timberwolves toman ventaja 2-1 sobre Nuggets en triunfo 113-96 en Juego 3

MINNEAPOLIS (AP) — Jaden McDaniels y los Timberwolves de Minnesota exhibieron aún más su fortaleza defensiva la noche del jueves ante unos Nuggets de Denver en declive, al tomar ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA con una contundente victoria de 113-96 en el Juego 3.

El pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (15), avanza hacia la canasta mientras el pívot de los Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert (27), y el alero Julius Randle (30) defienden durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el jueves 23 de abril de 2026, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr)
El pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (15), avanza hacia la canasta mientras el pívot de los Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert (27), y el alero Julius Randle (30) defienden durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el jueves 23 de abril de 2026, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

McDaniels anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes, Ayo Dosunmu sumó 25 puntos y nueve asistencias saliendo desde la banca, y Donte DiVincenzo aportó 15 puntos y cuatro robos para unos Timberwolves en alza.

Rudy Gobert dio continuidad a su inspirado esfuerzo del Juego 2 contra Nikola Jokic al volver a asfixiar al tres veces MVP en una fea noche de tiro de 7 de 26, y los Timberwolves establecieron un récord de la franquicia en postemporada al permitirle a los Nuggets apenas 11 puntos en el primer cuarto, que marcó el tono del partido.

Jokic terminó con 27 puntos y 15 rebotes, demasiado poco y demasiado tarde, para los Nuggets, que no contaron con Aaron Gordon por una lesión en la pantorrilla y con toda la energía que aporta desde su puesto titular de ala-pívot. Jamal Murray tuvo 16 puntos con apenas 5 de 17 en tiros de campo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter