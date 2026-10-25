americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Timberwolves siguen invictos con triunfo 117-94 sobre Raptors en su debut en casa

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards anotó 26 puntos en 27 minutos para encabezar un estreno en casa con gran puntería de los Timberwolves de Minnesota, en una victoria 117-94 el domingo sobre unos Raptors de Toronto que no contaron con su estrella Kawhi Leonard.

El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim)
El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

LaMelo Ball sumó 15 puntos y acertó 4 de 5 en triples en 16 minutos, con problemas de faltas que limitaron su tiempo en cancha en su debut de temporada regular ante su nueva afición local.

Jaden McDaniels aportó 14 puntos, seis rebotes y tres tapones para los Timberwolves (3-0), que han ganado sus primeros tres partidos por 25, 22 y 23 puntos. Lanzaron para un 56% de campo y un 48% desde larga distancia, además de superar a los Raptors en rebotes 49-34.

Rudy Gobert capturó 13 rebotes y lideró un sólido esfuerzo defensivo de los Timberwolves al limitar a los Raptors a un 9 de 29 en tiros en el primer cuarto, incluido 1 de 10 en triples.

Ja'Kobe Walter anotó 22 puntos para liderar a los Raptors (2-1).

R.J. Barrett añadió 20 puntos, e Immanuel Quickley consiguió 19 para Toronto, que enfrentó una desventaja de dos dígitos hacia el final del primer cuarto y llegó a estar abajo por hasta 32 puntos en el tramo final.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

VIDEO: Momento en que cubano fue abatido por la policía de Sweetwater mientras amenazaba a su novia embaraza con un cuchillo

VIDEO: Momento en que cubano fue abatido por la policía de Sweetwater mientras amenazaba a su novia embaraza con un cuchillo

EEUU ADMITE QUE EL COMBUSTIBLE ENVIADO A CUBA PUEDE TERMINAR EN MANOS DEL RÉGIMEN

EEUU ADMITE QUE EL COMBUSTIBLE ENVIADO A CUBA PUEDE TERMINAR EN MANOS DEL RÉGIMEN

¡LA CIA LANZA LLAMADO DIRECTO A LOS CUBANOS! Marco Rubio respalda la iniciativa y el régimen estalla

¡LA CIA LANZA LLAMADO DIRECTO A LOS CUBANOS! Marco Rubio respalda la iniciativa y el régimen estalla

CUBANA EMBARAZADA BALEADA POR SU EXPAREJA EN MIAMI MUESTRA MEJORÍA: había pedido protección judicial

CUBANA EMBARAZADA BALEADA POR SU EXPAREJA EN MIAMI MUESTRA MEJORÍA: había pedido protección judicial

¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente
ULTIMA HORA

¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter