Timberwolves siguen invictos con triunfo 117-94 sobre Raptors en su debut en casa

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El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

LaMelo Ball sumó 15 puntos y acertó 4 de 5 en triples en 16 minutos, con problemas de faltas que limitaron su tiempo en cancha en su debut de temporada regular ante su nueva afición local.

Jaden McDaniels aportó 14 puntos, seis rebotes y tres tapones para los Timberwolves (3-0), que han ganado sus primeros tres partidos por 25, 22 y 23 puntos. Lanzaron para un 56% de campo y un 48% desde larga distancia, además de superar a los Raptors en rebotes 49-34.

Rudy Gobert capturó 13 rebotes y lideró un sólido esfuerzo defensivo de los Timberwolves al limitar a los Raptors a un 9 de 29 en tiros en el primer cuarto, incluido 1 de 10 en triples.

Ja'Kobe Walter anotó 22 puntos para liderar a los Raptors (2-1).

R.J. Barrett añadió 20 puntos, e Immanuel Quickley consiguió 19 para Toronto, que enfrentó una desventaja de dos dígitos hacia el final del primer cuarto y llegó a estar abajo por hasta 32 puntos en el tramo final.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP