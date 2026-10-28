Timberwolves dicen que Anthony Edwards estará "como nuevo" tras cirugía de rodilla sin secuelas

El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Edwards tenía programado el procedimiento de limpieza para este jueves. Los Timberwolves tendrán posteriormente un calendario más claro para su regreso en esta temporada, ya sea cuestión de semanas o de meses.

Connelly no especificó el diagnóstico, pero Edwards fue aquejado por un dolor en la rodilla derecha la primavera pasada y quedó limitado a 61 encuentros la temporada anterior, la cifra más baja de su carrera.

Luego sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda en la primera ronda de los playoffs, lo cual le provocó un profundo hematoma óseo y lo dejó fuera durante dos partidos.

En un momento del domingo, durante el partido inaugural en casa, se vio a Edwards sujetándose la rodilla con una mueca de dolor. Incluso después de figurar como cuestionable para jugar el lunes, Edwards anotó 47 puntos durante una derrota en tiempo extra en Cleveland . Sus 133 puntos en cuatro partidos son un récord de la franquicia.

Una resonancia magnética realizada el martes reveló un nuevo daño que no se había detectado en exploraciones anteriores, realizadas antes del campamento de entrenamiento y durante los playoffs. Su condición este verano no era tal como para que entonces se recomendara un procedimiento, explicó Connelly.

“Quiere jugar esta noche. Se vio bastante bien la otra noche, con esos 47 puntos”, comentó Connelly antes de que los Timberwolves recibieran a Golden State. “Sólo nos preocupa su salud a largo plazo. Queremos asegurarnos de ponerlo en la mejor posición posible para que pueda ser la mejor versión de sí mismo durante mucho tiempo”.

Edwards, siempre un competidor intenso, aceptó la cirugía “pateando y gritando”, señaló Connelly.

“Está desanimado, pero Anthony es un tipo naturalmente muy positivo y animado”, agregó Connelly. “Se comunicó rápido con todos sus compañeros y les dijo: ‘Ustedes pueden con esto’, y seguiremos a partir de ahí”.

El entrenador de los Wolves, Chris Finch, dijo antes del partido del miércoles contra Golden State que la noticia sobre Edwards fue “una conmoción para todos”. Sin embargo, Finch se siente confiado en que su equipo tiene las variantes y la experiencia para sobrellevar un tramo prolongado sin Edwards.

Finch indicó que hará falta un esfuerzo colectivo para reemplazar la anotación de Edwards. El dominicano, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, promedió 33,3 puntos en los primeros cuatro partidos de Minnesota.

“Tendremos que cubrir ese vacío de anotación entre todos”, afirmó Finch. “Desde luego, repartir más tiros por el equipo, a todos les gusta eso. Obviamente, tienen que entrar para compensar la diferencia de puntos”.

Los Timberwolves ya están sin el escolta Donte DiVincenzo, quien fue titular en los 82 partidos la temporada pasada antes de romperse el tendón de Aquiles derecho en el mismo duelo de playoffs contra Denver en el que Edwards se hiperextendió la rodilla izquierda.

La incorporación del base LaMelo Ball rehízo la alineación y le dio a los Wolves un impulso renovado, devolviendo a Edwards a su posición natural de escolta.

Hay muchas opciones en el perímetro, con Ayo Dosunmu y Terrence Shannon Jr. como suplentes hasta ahora esta temporada, y es probable que uno de ellos sea titular en ausencia de Edwards. Otro suplente, Bones Hyland, también probablemente tendrá un papel más importante.

“Sabemos que aporta anotación dinámica, liderazgo. Es difícil ocupar su lugar, por lo que hace en la cancha para nosotros. Nadie puede ser como Ant, pero tenemos jugadores que también pueden entrar y adueñarse de un partido”, expresó Hyland. “Solo hay que jugar baloncesto de equipo”.

Edwards es uno de varios jugadores destacados que se han lesionado temprano en la temporada de la NBA. Se espera que Kawhi Leonard, de Toronto (rodilla), y Tyrese Haliburton, de Indiana (isquiotibiales), estén fuera varias semanas. Jalen Williams, de Oklahoma City, sufrió una dislocación de tobillo y una fractura de pierna, mientras que su compañero Cason Wallace se desgarró el labrum en el mismo partido.

Con Edwards fuera, los equipos rivales ahora tendrán que ajustarse a una alineación de los Timberwolves que no incluye al explosivo escolta.

“Me siento terrible por él. Es simplemente brutal para la liga cuando todos estos jugadores superestrellas, tan increíbles de ver, se lesionan y quedan fuera”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Espero que regrese rápido. Soy un gran admirador suyo. Quiero verlo de vuelta lo antes posible”.

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El redactor deportivo de AP Dave Campbell contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP