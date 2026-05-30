Tim Ream será el capitán de Estados Unidos en el Mundial

Nacido en San Luis y jugador del Charlotte en la MLS, Ream tendrá 38 años y 250 días el día en que Estados Unidos dispute su partido inaugural contra Paraguay, el 12 de junio. Será mayor que el defensor Fernando Clavijo cuando la selección estadounidense fue eliminada por Brasil en 1994. Clavijo tenía entonces 37 años y 162 días —o tal vez 38 años y 162 días—, dado que su fecha de nacimiento figuraba como el 23 de enero de 1957 durante su etapa como jugador, mientras que en el momento de su fallecimiento en 2019 aparecía como el 23 de enero de 1956.