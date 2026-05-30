americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tim Ream será el capitán de Estados Unidos en el Mundial

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Tim Ream será el capitán de Estados Unidos en el Mundial.

El zaguero estadounidense Tim Ream durante el anuncio de la convocatoria de la selección nacional que disputará el Mundial 2026, el martes 26 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)
El zaguero estadounidense Tim Ream durante el anuncio de la convocatoria de la selección nacional que disputará el Mundial 2026, el martes 26 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez) AP

“Esto es más que un sueño hecho realidad. Es el mayor honor para mí”, dijo Ream en una conferencia de prensa el sábado, junto al seleccionador Mauricio Pochettino.

El defensor, de 38 años, también fue integrante del equipo de Estados Unidos en el Mundial 2022, que tuvo como capitán a Tyler Adams.

Ream podría convertirse en el estadounidense de mayor edad en jugar un Mundial.

Nacido en San Luis y jugador del Charlotte en la MLS, Ream tendrá 38 años y 250 días el día en que Estados Unidos dispute su partido inaugural contra Paraguay, el 12 de junio. Será mayor que el defensor Fernando Clavijo cuando la selección estadounidense fue eliminada por Brasil en 1994. Clavijo tenía entonces 37 años y 162 días —o tal vez 38 años y 162 días—, dado que su fecha de nacimiento figuraba como el 23 de enero de 1957 durante su etapa como jugador, mientras que en el momento de su fallecimiento en 2019 aparecía como el 23 de enero de 1956.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter