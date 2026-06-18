americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tim Payne, el defensor neozelandés que se volvió viral, ficha con el Olimpia de Paraguay

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El defensor neozelandés Tim Payne, quien se viralizó gracias a la campaña de un influencer argentino, confirmó el jueves que jugará la próxima temporada con el Club Olimpia de Paraguay.

El número de seguidores de Payne en Instagram se disparó de 4.700 a 5,8 millones después de que el influencer El Scarso, cuyo nombre real es Valen Scarsini, lo identificó como el jugador del Mundial con menos seguidores en redes sociales.

La fama repentina hizo que clubes de Argentina, Paraguay, Uruguay y México mostraran interés por firmar a Payne. El defensor confirmó un informe previo de The Associated Press de que había alcanzado un acuerdo por un año con el equipo paraguayo.

“No fue una decisión fácil”, señaló Payne. “Siete años en (la A-League) Wellington Phoenix, 149 partidos.

“A los aficionados, a mis compañeros de equipo y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en las altas y en las bajas, les agradezco. Sin ustedes no estaría aquí representando a mi país en el Mundial, el punto más alto de este deporte”.

Está entusiasmado por competir con su nuevo club.

“Siempre me he exigido para ser el mejor futbolista que pueda ser”, expresó Payne. “Ponerme a prueba en lo más alto del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional”.

El Olimpia ganó recientemente el título del Torneo Apertura de la Copa de Primera de Paraguay por 48ª vez.

“El Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia increíble, aficionados apasionados y ambiciones que están a su altura”, señaló Payne. “Espero con ansias este desafío”.

___

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un cambio de mentalidad urgente

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter