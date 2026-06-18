Tim Payne, el defensor neozelandés que se volvió viral, ficha con el Olimpia de Paraguay

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El número de seguidores de Payne en Instagram se disparó de 4.700 a 5,8 millones después de que el influencer El Scarso, cuyo nombre real es Valen Scarsini, lo identificó como el jugador del Mundial con menos seguidores en redes sociales.

La fama repentina hizo que clubes de Argentina, Paraguay, Uruguay y México mostraran interés por firmar a Payne. El defensor confirmó un informe previo de The Associated Press de que había alcanzado un acuerdo por un año con el equipo paraguayo.

“No fue una decisión fácil”, señaló Payne. “Siete años en (la A-League) Wellington Phoenix, 149 partidos.

“A los aficionados, a mis compañeros de equipo y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en las altas y en las bajas, les agradezco. Sin ustedes no estaría aquí representando a mi país en el Mundial, el punto más alto de este deporte”.

Está entusiasmado por competir con su nuevo club.

“Siempre me he exigido para ser el mejor futbolista que pueda ser”, expresó Payne. “Ponerme a prueba en lo más alto del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional”.

El Olimpia ganó recientemente el título del Torneo Apertura de la Copa de Primera de Paraguay por 48ª vez. “El Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia increíble, aficionados apasionados y ambiciones que están a su altura”, señaló Payne. “Espero con ansias este desafío”. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP