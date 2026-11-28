Gorkys Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras y David Rodríguez añadió un jonrón solitario durante un ataque de cuatro anotaciones en la cuarta entrada. Oswaldo Cabrera bateó de 4-2 con una carrera producida.

En Caracas, Danry Vásquez sacudió un cuadrangular de tres carreras, Carlos Pérez bateó de 5-2 con tres remolcadas y Luisángel Acuña se fue de 5-3 con un doble, un triple y dos producidas en la victoria de los Cardenales de Lara por 10-5 sobre los Leones, que se mantienen en el segundo lugar del circuito.

Por su parte, Robert Pérez Jr. conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada para darles la ventaja definitiva a los Caribes de Anzoátegui, que remontaron una desventaja de cuatro anotaciones para derrotar por 9-7 a las Águilas del Zulia en Puerto La Cruz.

Leonel Valera bateó de 4-2 con un jonrón y dos carreras producidas, mientras que Romer Cuadrado añadió un vuelacercas solitario por los Caribes, que sumaron su segunda victoria consecutiva y se mantienen a dos juegos y medio del liderato.

En Margarita, los Bravos desplegaron un explosivo ataque de 12 carreras en la segunda entrada y conectaron 20 imparables para apalear por 14-5 a los Navegantes del Magallanes.

Alexi Amarista bateó de 4-4 con un doble y tres carreras producidas, Jonathan Villar se fue de 5-2 con un doble y tres remolcadas, mientras que Moisés Gómez añadió un cuadrangular solitario.

Ozuna sacude 2 jonrones en triunfo de Gigantes

El veterano jugador de las mayores Marcell Ozuna protagonizó una brillante jornada a la ofensiva y los Gigantes del Cibao derrotaron 6-1 a los Tigres del Licey, que desperdiciaron una oportunidad de liderar en solitario la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Ozuna conectó un cuadrangular solitario en la sexta entrada y otro de tres carreras en la octava, mientras que Luis García Jr. sacudió un jonrón de dos anotaciones y Wily Peralta lanzó cinco episodios de una carrera con seis ponches para llevarse la victoria.

En Santo Domingo, las Águilas Cibaeñas lograron tres carreras en la cuarta entrada para remontar y derrotar 4-2 a los Leones del Escogido.

Luis Liberato y Jasson Domínguez batearon de 4-2, mientras que Joan Adon lanzó cinco episodios de dos carreras y el cuerpo de relevistas no permitió imparables en las últimas cuatro entradas.

En La Romana, Ronny Simón conectó un doble y remolcó dos carreras, Ismael Alcántara bateó de 2-2 con dos anotadas y dos bases robadas, y los Toros del Este derrotaron 3-2 a las Estrellas Orientales, que se mantienen empatadas con los Tigres en el liderato del circuito.

Leones derrotan a Criollos y amplían su ventaja en Puerto Rico

Los Leones de Ponce doblegaron 2-1 a los Criollos de Caguas, firmaron su cuarta victoria consecutiva y ampliaron a dos juegos su ventaja en el primer sitio de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Chris Arroyo conectó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada para darles la victoria a los Leones, mientras que Jorhan Laboy lanzó cinco episodios de una carrera y cuatro imparables con siete ponches para apuntarse el triunfo.

En Mayagüez, Adam Zebrowski sacudió dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, Edwin Ríos aportó un doble productor y los Indios derrotaron por 5-2 a los Cangrejeros de Santurce, que conectaron 11 imparables y dejaron a 18 corredores en circulación.

También el sábado, Riley Gowens lanzó seis entradas y un tercio en blanco, con apenas cuatro imparables y ocho ponches, para llevar a los Gigantes de Carolina a una victoria por 6-0 sobre los Senadores en San Juan.

Edwin Díaz y Trent Youngblood conectaron sendos cuadrangulares solitarios, mientras que Gowens consiguió su cuarta victoria en igual número de aperturas y mejoró a 0.38 su promedio de carreras limpias admitidas.

Cañeros remontan déficit de 6 carreras y dejan tendidos a Yaquis en México

Los Cañeros de Los Mochis remontaron una desventaja de seis carreras para derrotar 8-7 a los Yaquis de Obregón, a los que superaron por segunda jornada consecutiva viniendo de atrás en la Liga Mexicana del Pacífico.

Rodolfo Amador tuvo una brillante jornada al batear de 5-4 con dos carreras producidas, incluido un cuadrangular solitario con dos outs en la parte baja de la novena entrada para darles la victoria a los Cañeros. Eric Filia se fue de 4-2 con un jonrón y tres remolcadas, mientras que Isaac Rodríguez conectó un doble y empujó tres anotaciones.

Sebastián Elizalde, Fernando Pérez y Marco Vargas sacudieron sendos cuadrangulares durante un ataque de seis carreras en la primera entrada por los Yaquis.

En Guasave, los Algodoneros desplegaron un ataque de siete carreras en la primera entrada para encaminarse a una victoria por 10-4 sobre los Tomateros de Culiacán.

Jesús Castillo bateó de 4-3 con dos dobles, un cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Albert Lara conectó un doble, anotó tres carreras y remolcó dos.

En Hermosillo, Miguel Guzmán bateó de 4-2 con tres carreras producidas, Rubén Ibarra remolcó dos anotaciones y Nick Margevicius lanzó siete episodios de una carrera y cuatro imparables para llevar a los Naranjeros a una victoria por 6-1 sobre los Águilas de Mexicali.

Por su lado, Leo Germán bateó de 4-3 con un doble y tres carreras producidas, Carlos Arellano se fue de 4-2 con un cuadrangular y dos remolcadas, mientras que Emmanuel Ávila añadió un vuelacercas solitario en la victoria de los Venados de Mazatlán por 6-4 en casa de los Charros de Jalisco.

Tirso Ornelas sacudió dos cuadrangulares y produjo tres anotaciones por los derrotados.

En Tepic, Carlos de la Cruz bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular de tres carreras y cinco producidas, Aldo Gaxiola se fue de 6-3 con tres remolcadas y River Town conectó tres imparables, incluido un doble, y empujó dos anotaciones para llevar a los Mayos de Navojoa a una victoria por 11-2 en su visita a los Jaguares de Nayarit.

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FUENTE: AP