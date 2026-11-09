Tigres del Licey consiguen tercera victoria consecutiva al vencer 8-6 a las Águilas

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Kevin Alcántara conectó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada, terminó de 4-1, con dos anotadas y dos impulsadas. El Licey tomó ventaja desde el primer episodio y sostuvo la ofensiva con 10 imparables.

Sergio Alcántara bateó de 4-2, con dos carreras anotadas, mientras que Yamal Encarnación, Ronny Mauricio, Cristhian Adames y Francisco Mejía produjeron una carrera cada uno.

En La Romana, los Leones del Escogido vencieron 5-2 a los Toros del Este, con una ofensiva de 12 imparables. José Marmolejos bateó de 4-2, con una carrera anotada y otra impulsada, mientras que Erik González y Ramón Laureano también produjeron una carrera cada uno. Stephen Nogosek se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas, en las que permitió cuatro hits y dos carreras; Kelly Austin consiguió el salvamento.

En San Francisco de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 6-3 a los Gigantes del Cibao, con una ofensiva encabezada por Leo Bernal, quien conectó un cuadrangular con tres corredores en base en la primera entrada y terminó con cuatro carreras impulsadas. Josh Lester también pegó jonrón y produjo dos carreras. Noelvi Marte conectó cuadrangular solitario por los Gigantes, que sufrieron la derrota de Jackson Goddard, mientras que Geison Urbaez se llevó la victoria y Luis García consiguió el salvamento.

Leones vencen 7-2 a Cardenales en el único juego en Venezuela En Barquisimeto, los Leones del Caracas derrotaron 7-2 a los Cardenales de Lara en el único encuentro de la jornada del lunes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La ofensiva capitalina rompió el empate en la octava entrada con dos carreras y sentenció el juego con tres más en la novena, para llegar a seis victorias consecutivas.

Brainer Bonaci conectó un cuadrangular de dos carreras en el noveno episodio y terminó de 3-1, con dos anotadas y dos impulsadas. Wuilfredo Antúnez bateó de 4-2 y produjo dos carreras. Por Cardenales, Ildemaro Vargas y Yojhan Quevedo conectaron jonrones solitarios. Julio Rodríguez se acreditó la victoria y Listher Sosa cargó con la derrota.

Naranjeros apalean a Cañeros en la LMP En Los Mochis, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 9-2 a los Cañeros para llevarse el único juego de la jornada del lunes en la Liga Mexicana del Pacífico. Hermosillo tomó ventaja con dos carreras en la segunda entrada y amplió la diferencia con dos más en la tercera y cuatro en la quinta. La ofensiva conectó 13 imparables, incluidos tres cuadrangulares. Rubén Ibarra pegó jonrón y produjo dos carreras, al igual que Víctor Mendoza, quien también conectó cuadrangular. Reivaj García completó la cuenta de vuelacercas de los visitantes y terminó con dos impulsadas. Por los Cañeros, Jayson Bass e Isaac Rodríguez produjeron las únicas carreras. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP