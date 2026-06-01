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Tigres conectan 5 jonrones y resisten para vencer 10-9 a Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Dillon Dingler conectó dos de los cinco jonrones de Detroit, que tuvo su mayor cantidad de cuadrangulares de la temporada, Riley Greene se quedó a un triple de completar el ciclo y los Tigres frenaron una racha de cuatro derrotas al resistir para imponerse el lunes 10-9 ante los Rays de Tampa Bay.

Kerry Carpenter de los Tigres de Detroit celebra su doble en la octava entrada ante el pitcher de los Rays de Tampa Bay Cole Sulser el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
Kerry Carpenter de los Tigres de Detroit celebra su doble en la octava entrada ante el pitcher de los Rays de Tampa Bay Cole Sulser el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Dingler pegó cuatro hits e impulsó cuatro carreras. Kerry Carpenter también se voló la barda y terminó con tres hits y dos carreras impulsadas. Greene se fue de 4-3 con una base por bolas y tres carreras impulsadas.

Ese trío se combinó para conectar tres jonrones consecutivos en la tercera entrada. La última vez que Detroit disparó tres cuadrangulares seguidos fue el 8 de agosto del 2020, cuando el venezolano Miguel Cabrera, C.J. Cron y el dominicano Jeimer Candelario la sacaron del parque en Pittsburgh.

Hao-Yu Lee también conectó jonrón por los Tigres (23-38), que evitaron caer a 17 juegos por debajo de .500. La mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que luego se recuperó y llegó a los playoffs fue 16, que lograron los Bravos de Boston en 1914, según el Elias Sports Bureau.

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FUENTE: AP

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