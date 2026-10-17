Tigres aplastan a bicampeón Escogido en arranque de Liga Dominicana

Mel Rojas Jr. bateó de 4-3, con un doble y tres carreras producidas, para encabezar la ofensiva. Jesús Made aportó un jonrón solitario, mientras que Christian Adames y José Barrero conectaron imparables productores.

Adonis Medina brilló en el montículo con cinco entradas, en las que permitió apenas una carrera y ponchó a nueve rivales para llevarse la victoria.

En San Francisco de Macorís, Wily Peralta lanzó cinco sólidas entradas y Carlos Jorge conectó un jonrón de dos carreras para que los Gigantes del Cibao iniciaran la temporada con una victoria de 4-1 sobre las Águilas Cibaeñas.

Peralta permitió tres imparables y una carrera, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis. Los Gigantes remontaron con dos carreras en la quinta, impulsadas por un doble de Emil Morales y un elevado de sacrificio de Noelvi Marte, antes de que Jorge colocara números definitivos en la pizarra con su cuadrangular en la séptima.

En La Romana, Óscar De La Cruz permitió apenas tres imparables durante cinco entradas en blanco y las Estrellas Orientales desplegaron una ofensiva de 17 hits para aplastar 11-0 a los Toros del Este. Josh Lester conectó un jonrón de tres carreras y terminó con cuatro remolcadas, mientras Marco Luciano y Leo Bernal añadieron cuadrangulares solitarios por las Estrellas.

Los Tigres de Aragua armaron un ataque de cinco carreras en la parte alta de la décima entrada y resistieron una reacción de los Navegantes del Magallanes para imponerse por 8-7 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El encuentro llegó empatado 3-3 a las entradas extras, antes de que Aragua tomara la ventaja con un sencillo productor de Alberth Martínez. Un error del jardinero izquierdo Tucupita Marcano con las bases llenas permitió la entrada de tres carreras y Jermaine Palacios completó el rally con un doble remolcador.

Magallanes respondió con cuatro carreras en la parte baja de la décima, pero no logró completar la remontada y cayó por cuarto encuentro consecutivo en el inicio de la defensa de su campeonato.

En Puerto La Cruz, un ataque de cuatro anotaciones en la parte baja del octavo episodio condujo a los Caribes de Anzoátegui a una victoria por 7-4 sobre los Tiburones de La Guaira. Balbino Fuenmayor empujó una carrera con un doble y Romer Cuadrado vació las bases con otro doblete, remolcando tres carreras.

También en la jornada, Carlos Pérez bateó de 5-1 con un doble y tres carreras producidas, y Rafael Ortega se fue de 4-3 con dos remolcadas y tres anotadas para guiar a los Cardenales de Lara a una victoria por 8-5 sobre las Águilas del Zulia en Maracaibo.

En Caracas, José Martínez empujó tres carreras y Francisco Arcia remolcó dos más para encaminar a los Bravos de Margarita a una victoria por 9-2 sobre los Leones del Caracas.

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FUENTE: AP