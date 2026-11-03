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Tigres aplasta a Cardenales con 17 imparables en la Liga Venezolana de Béisbol

Los Tigres de Aragua desplegaron una ofensiva de 17 imparables para derrotar 8-2 a los Cardenales de Lara, en el único encuentro del lunes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Mason Martin y Alberth Martínez impulsaron dos carreras cada uno, mientras que René Pinto conectó tres hits y Gorkys Hernández, Jorbit Vivas, Jesús Rodríguez y Leobaldo Piña aportaron dos imparables por cabeza.

Los Tigres rompieron el empate 2-2 con dos anotaciones en la quinta entrada y ampliaron su ventaja con una en la sexta, otra en la séptima y dos en la octava.

Ronnie Williams (2-0) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas de dos imparables y dos carreras, con cuatro bases por bolas y dos ponches. Cuatro relevistas completaron el trabajo y mantuvieron en blanco a los Cardenales durante las últimas cuatro entradas.

Por Lara, Rangel Ravelo conectó su primer cuadrangular de la temporada, con un corredor en base, en el cuarto episodio, y terminó con dos imparables y las dos carreras impulsadas de su equipo. Aragua mejoró su marca a 10-7, mientras los Cardenales quedaron con registro de 11-5.

FUENTE: AP

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