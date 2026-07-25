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Tifón Noul se acerca al sur de China y pone a la región en alerta por lluvia y viento

HONG KONG (AP) — El tifón Noul podría dejar fuertes vientos y lluvias al sur de China, incluido Hong Kong, durante el fin de semana, lo que mantiene a la región en máxima alerta.

El Observatorio de Hong Kong dijo que Noul —que tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros/hora (81 mph) cerca de su vórtice— avanzaba de forma constante el sábado por la parte nororiental del mar de China Meridional y se acercaba a la costa del este de Guangdong.

Según la agencia, el tifón podría tocar tierra el domingo por la mañana en las inmediaciones de las ciudades de Huizhou y Shanwei, en el sur de China, y podría descargar chubascos con rachas de viento y tormentas eléctricas en partes de la región.

El Centro Meteorológico Nacional de China prevé que algunas zonas del sureste de Guangdong y la costa sur de Fujian registren lluvias intensas el sábado y el domingo.

Por su parte, la Administración Central de Meteorología de Taiwán señaló que Noul dejaría precipitaciones en partes del sur y el este de Taiwán. El meteoro pasaba por aguas al sur de Taiwán y se alejaba de la isla el sábado.

A principios de mes, el tifón Bavi —que tocó tierra el 11 de julio— llevó vientos fuertes y lluvia al este de China, forzando la evacuación de más de dos millones de personas. Otro, Maysak, tocó tierra en el sur de China el 3 de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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