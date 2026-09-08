Tiafoe remonta desventaja de dos sets y alcanza su tercera semifinal del US Open

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Frances Tiafoe reacciona durante el partido contra Alex Michelsen en los cuartos de final del US Open, el martes 8 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Después de perder los dos primeros sets y quedar 3-0 abajo en el quinto, Tiafoe se impuso el martes 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) ante Alex Michelsen.

Al cabo de 4 horas y 38 minutos, los dos estadounidense se fundieron en un abrazo en la red. Michelsen lloró sobre el hombro de Tiafoe tras un amargo desenlace.

Tiafoe, undécimo cabeza de serie y semifinalista en 2022 y 2024, enfrentará al ganador del duelo entre el vigente campeón Carlos Alcaraz y el octavo preclasificado Ben Shelton

Michelsen no había cedido ni un solo set en su camino a los primeros cuartos de final de Grand Slam en su carrera.

El californiano de 22 años sacó para ganar el partido con ventaja de 5-4 en el tercer set, pero comenzó el juego con dos dobles faltas consecutivas. Logró salvar una bola de quiebre con un ace, pero dejó una pelota en la rota en la segunda oportunidad de rotura de Tiafoe.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP