Thunder vence 120-107 a los Suns y se adelanta 2-0 en la serie de 1ra ronda del Oeste

Compartir en:









Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, pasa el balón por encima de Oso Ighodaro (11), de los Suns de Phoenix, durante la segunda mitad del segundo juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA el miércoles 22 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Gilgeous-Alexander sumó 25 unidades en la victoria del primer partido de la serie el domingo, con 5 de 18 en tiros de campo. Se recuperó en el segundo juego con 13 de 25 en tiros después de que le entregaran el trofeo al Jugador Clutch del Año de la NBA antes del encuentro.

Chet Holmgren y Jalen Williams aportaron 19 tantos cada uno para Oklahoma City, aunque Williams salió del partido en el tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial izquierdo y no regresó. Williams, All-Star en 2024-25, se perdió 30 partidos esta temporada por una lesión en el isquiotibial derecho, después de perderse los primeros 19 encuentros de la campaña tras una cirugía en la muñeca derecha.

Cinco equipos con mejor preclasificación habían perdido partidos en casa en la primera semana de los playoffs antes del miércoles, incluidos los tres primeros sembrados de la Conferencia Este, Detroit, Boston y Nueva York, y los sembrados número dos y tres del Oeste, San Antonio y Denver. Oklahoma City evitó ese destino al lanzar con 47,3% de efectividad en tiros de campo y forzar 21 pérdidas de balón.

Dillon Brooks encabezó a los Suns con 30 puntos antes de salir por acumulación de faltas en el cuarto periodo. Devin Booker anotó 22 tantos y Jalen Green agregó 21 para Phoenix, que será local en el tercer juego el sábado.

El Thunder ganaba 65-57 al descanso. Williams encestó sus primeros seis tiros de campo y tenía 19 puntos al intermedio, mientras que Gilgeous-Alexander sumaba 17 puntos con 7 de 13 en tiros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







