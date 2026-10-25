Thunder sigue invicto tras victoria 108-101 sobre los Clippers

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El guardia del Thunder de Oklahoma City, Ajay Mitchell (25), realiza un tiro por encima del guardia de los Clippers de Los Ángeles, Keaton Wagler (1), y del pívot Brook Lopez (11), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips) AP

Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes para Oklahoma City, que logró su tercera victoria consecutiva para iniciar la temporada, pero perdió a tres jugadores por lesión, incluido el escolta All-Star Jalen Williams, quien cayó con fuerza al atacar el aro cuando quedaban 1:14. Williams salió de la cancha en camilla, con toallas cubriéndole la pierna izquierda.

El base Cason Wallace (dolor en el hombro izquierdo) y el ala-pívot Jaylin Williams (dolor en la muñeca derecha) abandonaron el partido en el primer cuarto y no regresaron. Mitchell encestó 8 de 14 tiros, con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.

Darius Garland anotó 16 puntos por Los Ángeles (1-2). Kris Dunn y Brook Lopez tuvieron 15 puntos cada uno para los Clippers, que se acercaron a 97-96 con un triple de Derrick Jones Jr. cuando faltaban tres minutos, pero nunca lograron ponerse más cerca.

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FUENTE: AP