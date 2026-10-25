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Thunder sigue invicto tras victoria 108-101 sobre los Clippers

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai-Gilgeous Alexander anotó 34 puntos, Ajay Mitchell aportó 18 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City se mantuvo invicto con una victoria la noche del domingo de 108-101 sobre los Clippers de Los Ángeles.

El guardia del Thunder de Oklahoma City, Ajay Mitchell (25), realiza un tiro por encima del guardia de los Clippers de Los Ángeles, Keaton Wagler (1), y del pívot Brook Lopez (11), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips)
El guardia del Thunder de Oklahoma City, Ajay Mitchell (25), realiza un tiro por encima del guardia de los Clippers de Los Ángeles, Keaton Wagler (1), y del pívot Brook Lopez (11), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips) AP

Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes para Oklahoma City, que logró su tercera victoria consecutiva para iniciar la temporada, pero perdió a tres jugadores por lesión, incluido el escolta All-Star Jalen Williams, quien cayó con fuerza al atacar el aro cuando quedaban 1:14. Williams salió de la cancha en camilla, con toallas cubriéndole la pierna izquierda.

El base Cason Wallace (dolor en el hombro izquierdo) y el ala-pívot Jaylin Williams (dolor en la muñeca derecha) abandonaron el partido en el primer cuarto y no regresaron. Mitchell encestó 8 de 14 tiros, con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.

Darius Garland anotó 16 puntos por Los Ángeles (1-2). Kris Dunn y Brook Lopez tuvieron 15 puntos cada uno para los Clippers, que se acercaron a 97-96 con un triple de Derrick Jones Jr. cuando faltaban tres minutos, pero nunca lograron ponerse más cerca.

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FUENTE: AP

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