Thunder: Jalen Williams sufre una grave lesión en la pierna izquierda ante Clippers

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Jalen Williams, del Thunder de Oklahoma City, es retirado de la duela en camilla por parte del cuerpo médico durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Clippers de Los Ángeles, el domingo 25 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Se lesionó cuando recibió una falta en una penetración con 1:14 por jugarse del partido de Oklahoma City contra los Clippers de Los Ángeles, y el personal médico lo atendió casi de inmediato después de que cayera debajo del aro en el costado ofensivo del Thunder.

El tobillo de Williams fue cubierto con toallas y jugadores de ambos equipos reaccionaron con consternación inmediata cuando sacaron la camilla. El partido se detuvo durante unos cinco minutos, y los Thunder terminaron imponiéndose 108-101.

Shai Gilgeous-Alexander, base de los Thunder, manifestó en una entrevista televisada posterior al partido, conteniendo las lágrimas mientras hablaba: “Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso”.

No hubo un diagnóstico inmediato por parte de los Thunder, aunque era evidente que la lesión era grave — y pidieron la camilla apenas unos segundos después de que terminara la jugada. El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, dijo que el equipo recibiría información el lunes por la mañana con las últimas actualizaciones sobre el estado de Williams.

“No estamos nada bien”, expresó Daigneault.

Williams —un escolta que llegó al domingo con un promedio de 18 puntos por partido en sus primeros 250 encuentros en la NBA— ya ha sido All-Star y seleccionado al All-NBA en su carrera, además de ser una pieza clave del equipo de los Thunder que ganó el título de la NBA en 2025. La temporada pasada se perdió 49 partidos por una serie de problemas, en su mayoría molestias en los isquiotibiales y la recuperación de una cirugía importante en la muñeca derecha.

“Le encanta jugar, le encanta competir”, comentó Gilgeous-Alexander. “Así es él. ... Es una lástima, la suerte que ha tenido hasta ahora. Pero está preparado para esto”. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP