Thunder consigue su décima victoria consecutiva al vencer 113-108 al Magic

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El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander avanza hacia la canasta frente al alero del Magic de Orlando Paolo Banchero en el encuentro del martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Kevin Kolczynski) AP

Chet Holmgren sumó 20 unidades y 12 rebotes para el Thunder, y Ajay Mitchell aportó 16 puntos, cinco de ellos durante una racha a mitad del último cuarto que puso al Thunder al frente de manera definitiva.

Paolo Banchero registró 32 tantos, 10 rebotes y cinco asistencias por Orlando. Jalen Suggs añadió 14 puntos para el Magic, que perdió por segunda noche seguida tras una racha propia de siete victorias.

Gilgeous-Alexander extendió su récord con su 129no partido de 20 o más puntos con una noche en la que atinó 14 de 27 tiros de campo y 9 de 11 tiros libres. Encestó 3 de 5 triples; el último le dio al Thunder una ventaja de 102-96 con 3:11 por jugar.

Holmgren tuvo tres clavadas y un tiro de media distancia para que Oklahoma City abriera el segundo cuarto con un parcial de 19-5 para ponerse arriba 45-27, la ventaja más amplia del partido.

Jevon Carter inició la respuesta de Orlando con dos triples consecutivos, y Banchero abrió el tercer cuarto con una explosión anotadora para poner al Magic arriba por siete puntos.

Gilgeous-Alexander estaba en la banca cuando Mitchell anotó cerca del aro para darle al Thunder una ventaja de 91-90 con 8:05 restantes. Luego completó una jugada de tres puntos e Isaiah Joe agregó un triple.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP