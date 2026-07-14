Thomas Tuchel tiene receta para el estrés del Mundial: helado

El técnico de Inglaterra Thomas Tuchel durante una rueda de prensa en la víspera de la semifinal contra Argentina en el Mundial, el martes 14 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Simple. Una bicicleta, un estacionamiento y un helado.

Thomas Tuchel dijo, antes de la semifinal contra la Argentina de Lionel Messi , que se relaja al reconectar con su niño interior.

“A veces simplemente te subes a una bicicleta y luego solo necesitas un estacionamiento grande, un helado en la mano durante 15 minutos en la bicicleta y entonces te sientes como si tuvieras 15 años", comentó Tuchel el martes. "Disfrutas tu tarde en una cálida noche de verano durante 15 minutos con el helado y reconectas con la belleza de esa sensación que todos llevamos dentro y que, a veces, es todo lo que hace falta”.

El técnico alemán fue contratado en 2024 y se le encomendó la responsabilidad de lograr el primer gran trofeo de Inglaterra desde que ganó el Mundial como local en 1966.

Está a una victoria de conducir al equipo a apenas su segunda final de la Copa del Mundo.

Inglaterra enfrenta al campeón defensor Argentina en Atlanta el miércoles, y sería comprensible que Tuchel sintiera la presión —especialmente al medirse con Messi y reanudar una de las rivalidades más feroces del fútbol.

Aunque señaló que el torneo había sido agotador por los viajes a México y por jugar en altitud, y también una “montaña rusa” debido a las victorias remontando contr Congo y Noruega, Tuchel también manifestó que la experiencia había sido energizante.

“Puedo decirles que me alimenta y me hace sentir vivo”, expresó. “Me encanta tanto que me da energía todos los días”.

Tuchel, un ganador a nivel de clubes con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, dijo que estaba agradecido por la oportunidad de dirigir en un Mundial.

¿Y sobre poner fin a la sequía de títulos de Inglaterra de 60 años?

“No siento la carga”, afirmó. “Sientes la tensión y estaré nervioso y, por supuesto, eso es normal. Pero no siento ninguna carga”.

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FUENTE: AP