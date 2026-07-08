"The Pitt" y "Pluribus" listos para máximos honores al anunciarse nominaciones al Emmy

Los recientes ganadores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller se encargarán de anunciar a los nominados en la Academia de Televisión en Los Ángeles. La 78.ª edición de los Premios Emmy, que se transmitirá por NBC, se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater, la sede histórica de los Emmy que pronto también será la sede de los Oscar. Mariska Hargitay, quien durante décadas ha sido una de las figuras emblemáticas de NBC como estrella de “Law & Order: Special Victims Unit”, será la anfitriona.

La querida serie de sala de emergencias de HBO Max, “The Pitt”, fue una revelación debutante el año pasado con grandes triunfos, entre ellos mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa.

Y en una era en la que los aspirantes al Emmy, como la principal nominada a drama de 2025, “Severance”, tienden a tomarse años de descanso entre temporadas, “The Pitt” regresa de inmediato para otra ronda, como parte de su modelo que cambia las reglas del juego al combinar tendencias clásicas de las cadenas tradicionales con el prestigio moderno del streaming.

Wyle y LaNasa son prácticamente apuestas seguras para nuevas nominaciones. Y varios residentes, internos y médicos de planta de su gran elenco coral casi con certeza se sumarán a ellos. Podría dominar las categorías de actuación de reparto del modo en que lo ha hecho en años recientes “The White Lotus”, otra gran contendiente al Emmy que esta vez se queda fuera.

Pero “The Pitt” podría verse fácilmente superada en el conteo de nominaciones por “Pluribus”, la serie de Apple TV+ de una mujer contra el mundo del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Vince Gilligan. Tiene la posibilidad de romper un récord de 32 años de antigüedad de más nominaciones al Emmy para una temporada debut, establecido por “NYPD Blue” con 26 en 1994.

“Pluribus” es el tipo de serie ingeniosa e impecablemente realizada que encanta a los votantes del Emmy. Debería acumular nominaciones en las categorías técnicas. Lo único que podría frenar su total quizá sea su premisa. Rhea Seehorn es la única protagonista. Debería ser la favorita para ganar mejor actriz una vez que llegue su inevitable nominación, tras su victoria en los Globos de Oro. Karolina Wydra, quien interpreta a la portavoz del programa ante el resto de la humanidad, tiene una sólida posibilidad de obtener una nominación de reparto.

La tanda de comedias de este año se beneficia de la ausencia del coloso debutante del año pasado, “The Studio”. A los votantes del Emmy les encanta una serie que se despide, y han querido a “Hacks” desde su primera temporada. Esos dos fenómenos, al chocar, deberían aportar un saludable total de nominaciones para su quinta y última temporada.

La estrella Jean Smart ha ganado mejor actriz en comedia en cada una de las cuatro temporadas anteriores. Sería sorprendente que no se llevara una quinta. Su compañera a lo largo de la serie, Hannah Einbinder, quien el año pasado dio el salto y ganó actriz de reparto en comedia en su cuarta nominación, seguramente recibirá otra, al igual que su compañero de reparto, el cocreador de la serie Paul W. Downs.

La competencia de Downs probablemente incluirá a Harrison Ford. Los comentarios apuntan a que este podría ser el año en que la leyenda de Hollywood por fin gane uno de los premios del nivel EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tonny) si obtiene una nominación a mejor actor de reparto en comedia por “Shrinking”. Su compañero de reparto, Jason Segel, también es un probable nominado.

Pese a la ausencia de “The Studio”, AppleTV+, que consolidó una importante presencia de comedia en los Emmy con “Ted Lasso”, podría tener tres nominadas a mejor serie de comedia. A “Shrinking” podrían sumarse las recién llegadas “Margo's Got Money Troubles”, cuyas estrellas Elle Fanning y Michelle Pfeiffer probablemente sean nominadas en actuación, y la aclamada comedia de terror “Widow's Bay”.

“Beef”, de Netflix, debería hacer valer su peso en las categorías de serie limitada o de antología, especialmente después de que uno de sus grandes competidores, el drama de policías y delincuentes “Task”, cambiara a la categoría de drama cuando anunció una segunda temporada. “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, de FX, podría ser su principal competencia.

Y en las categorías de actuación como invitado de los Emmy siempre aparecen grandes nombres. Entre los posibles candidatos de este año figuran el fallecido Rob Reiner por su papel recurrente en “The Bear” y Michael J. Fox por su arco de tres episodios como un paciente con la enfermedad de Parkinson en “Shrinking”.

FUENTE: AP