"The Lost Boys" y "Schmigadoon!" logran 12 nominaciones al Tony cada uno y lideran el grupo

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L.J. Benet, a la izquierda, y Ali Louis Bourzgui aparecen durante una representación de "The Lost Boys" en Nueva York el 26 de marzo de 2026. (Matthew Murphy via AP) AP

“The Lost Boys”, una adaptación de un thriller adolescente de vampiros de 1987, y “Schmigadoon!”, una adaptación de una serie de Apple TV que se burla con suavidad de los musicales de Broadway, fueron seguidos por una reposición de “Ragtime”, un gran musical de amplio aliento que celebra a Estados Unidos de principios del siglo XX, con 11 nominaciones, y por “Death of a Salesman”, la obra maestra de Arthur Miller que examina el desmoronamiento del Sueño Americano, protagonizada por Nathan Lane, que se llevó nueve menciones.

Veinticuatro espectáculos obtuvieron al menos una nominación en las 26 categorías de los Tony, entre ellos “Cats: The Jellicle Ball”, que reimagina el clásico musical felino de los años 80 como una celebración de la cultura queer del ballroom, y una reposición de “Chess”, el triángulo amoroso ambientado en la Guerra Fría entre dos grandes maestros de ajedrez y la mujer que amó a ambos.

La corona a mejor musical nuevo se disputará entre “The Lost Boys”, “Schmigadoon!”, “Titanique”, una comedia musical camp que reimagina el megaéxito cinematográfico de 1997 “Titanic”, y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, una comedia romántica de “los opuestos se atraen” ambientada durante un fin de semana en la ciudad de Nueva York.

Los nominados a mejor obra nueva son “Giant”, encabezada por John Lithgow, que explora acusaciones de antisemitismo contra el autor de libros infantiles Roald Dahl; “Liberation”, sobre un grupo de concienciación feminista en el Ohio de los años 70 que ganó el lunes el Premio Pulitzer de drama; “The Balusters”, una comedia mordaz sobre una asociación vecinal de un pueblo pequeño que cae en el caos por decidir si instalar o no una señal de alto; y “Little Bear Ridge Road”, sobre un escritor en apuros que regresa a su pueblo rural natal para resolver la herencia de su padre fallecido.

“The Fear of 13”, la historia real de un hombre que pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte, no obtuvo ninguna nominación interpretativa, pese a contar con Adrien Brody y Tessa Thompson en su debut en Broadway. Lea Michele seguirá buscando su primera nominación al Tony después de haberse quedado fuera por su trabajo en “Chess”.

Squibb es ahora la actriz nominada al Tony de mayor edad en la historia, superando el récord establecido por Lois Smith, quien tenía 89 años cuando fue nominada en 2020 por “The Inheritance”. El currículum de Squibb en Broadway se remonta a una etapa en la producción original de “Gypsy” en 1960 junto a Ethel Merman.

Burstein se convierte en el actor masculino con más nominaciones al Tony en la historia, con nueve menciones, tras su trabajo en “Marjorie Prime”, superando el récord establecido por Jason Robards. Kelli O’Hara obtuvo su novena nominación de su carrera por una reposición de la comedia “Fallen Angels”, con lo que empata con Rosemary Harris en el tercer puesto de la lista histórica de nominaciones interpretativas. Un trío de actores de la exitosa serie de televisión “The Bear” se quedó sin nominación en sus debuts en Broadway esta temporada: Ayo Edebiri en una reposición de “Proof”, y Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes aparecieron en “Dog Day Afternoon”, una adaptación del drama sobre un robo bancario de 1975 de Sidney Lumet. Daniel Radcliffe aseguró una nominación por “Every Brilliant Thing”, un espectáculo unipersonal que explora los antídotos contra la depresión. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP