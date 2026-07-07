Texas sopesa prohibir que extranjeros usen gestantes sustitutas

El comité de salud del Senado de Texas escuchará testimonios el miércoles sobre la posibilidad de prohibir que extranjeros celebren contratos con gestantes sustitutas en Texas para tener hijos, después de que el vicegobernador Dan Patrick encargara al Senado examinar el tema como una tarea interina de cara a la sesión legislativa que comienza en enero. El mes pasado, el Partido Republicano de Texas también aprobó en su plataforma una prohibición de la gestación subrogada comercial para extranjeros, al argumentar que la práctica permite que los niños nacidos en esas circunstancias obtengan la ciudadanía de Estados Unidos.

La gestación subrogada es un procedimiento médico en el que una mujer gesta y da a luz a un niño para otra parte. Por lo general, esto se logra transfiriendo un embrión a la gestante mediante fecundación in vitro (FIV), y la gestante y el niño no están relacionados biológicamente. Entre quienes más recurren a gestantes sustitutas están las familias que enfrentan problemas de fertilidad, así como las familias LGBTQ+.

Expertos en gestación subrogada y activistas en Texas señalan que los acuerdos con extranjeros representan un porcentaje pequeño de los miles de nacimientos por gestación subrogada que se estima ocurren en Estados Unidos cada año. Se desconoce la cifra exacta porque los contratos de gestación subrogada son privados y el gobierno no recopila datos.

Les preocupa que apuntar a ese segmento de la industria pueda ser el primer paso para restringir o prohibir la gestación subrogada para todos los texanos. Las agencias de gestación subrogada enfrentan amenazas existenciales en múltiples frentes, ya que el Partido Republicano estatal también respaldó prohibir el financiamiento público de la FIV, que dirigentes del partido consideran una “práctica destructiva” para los embriones. Sin FIV, la gestación subrogada queda severamente limitada.

“Es importante garantizar que la conversación pública sobre la gestación subrogada refleje las experiencias vividas de una de cada seis personas que enfrentan infertilidad", declaró Katy Encalade, presidenta y directora ejecutiva de Egg Donor & Surrogate Solutions, con sede en Frisco. "La gestación subrogada consiste en crear familias, no bebés de diseño”.

Grupos conservadores creen que tendrán éxito regulando la gestación subrogada en esta sesión legislativa al abordarla como un tema de ciudadanía por nacimiento y como algo que amenaza la seguridad nacional. Florida aprobó recientemente una ley que prohíbe los contratos de gestación subrogada y de adopción en cualquier caso que involucre a ciudadanos o residentes de países en una lista específica como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria. El Congreso también está considerando legislación similar llamada Stopping Adversarial Foreign Exploitation of Kids in Domestic Surrogacy Act (SAFE Kids Act).

El intento de presentar la gestación subrogada como una amenaza extranjera se produce en medio de múltiples reportes sobre ciudadanos chinos que usan gestantes sustitutas estadounidenses, incluido un reportaje de The Wall Street Journal de 2025 sobre un multimillonario chino que tuvo decenas de hijos mediante este procedimiento. Además, el año pasado, Kayla Elliott, de Corpus Christi, contó a The Center for Bioethics and Culture Network —una organización con sede en California que apoya una prohibición global de la gestación subrogada— que fue gestante sustituta de uno de muchos niños para una pareja china en California que posteriormente fue arrestada por cargos de poner en peligro a menores. La agencia de gestación subrogada con la que trabajó Elliott también tenía su sede en California.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la semana pasada el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, lo que provocó duras críticas de conservadores. El representante estatal republicano Brian Harrison quiere que la Legislatura apruebe leyes que tipifiquen como delito la participación en el “turismo de parto”, deje de emitir actas de nacimiento a hijos de no ciudadanos y amplíe las facultades de la fiscalía general para investigar negocios de turismo de parto. En abril, el fiscal general Ken Paxton demandó a un centro de partos en Houston, al afirmar que estaba “facilitando la invasión de ciudadanos chinos en Texas con el único propósito de dar a luz niños”.

“Mi lectura es que sí parece haber apetito para aprobar alguna legislación, como mínimo relacionada con la gestación subrogada comercial o con contratos con personas que no son ciudadanas de Estados Unidos; ese es, para mí, el punto de partida”, indicó John Seago, presidente de Texas Right to Life.

Seago sostuvo que prohibir la gestación subrogada para extranjeros es el primer paso para, en última instancia, regular la industria. Su grupo no respalda la gestación subrogada comercial, que implica pagar a una gestante para llevar el feto, y quiere que la Legislatura considere límites éticos a la gestación subrogada en general, en sintonía con conversaciones más amplias que se dan entre centros de pensamiento conservadores de políticas públicas. La Texas Public Policy Foundation, que declinó comentar sobre la historia, publicó en abril un artículo de opinión en The Dallas Morning News sobre el uso de la gestación subrogada en la “mercantilización de los bebés” y su presunto uso en la trata de menores.

La plataforma republicana también respalda prohibir “las donaciones de óvulos y esperma de terceros y la comercialización de la reproducción humana en Texas”, lo que podría perjudicar especialmente el acceso de texanos que quieren tener hijos biológicos pero no pueden con sus parejas o no tienen pareja.

“Para nosotros, en realidad es una cuestión de hasta qué punto elevamos el listón para establecer un marco ético más sólido en torno a la práctica de la gestación subrogada en Texas”, añadió Seago.

Texas estableció por primera vez un marco legal para la gestación subrogada en 2003 al permitir que los padres biológicos, también llamados padres intencionales, fueran reconocidos como los padres legales del niño antes del nacimiento. La ley convirtió a Texas en uno de los estados del país más favorables a la gestación subrogada, según agencias del sector. Desde entonces, la Legislatura ha dejado en gran medida intactas las leyes sobre gestación subrogada.

La gestación subrogada ya no es solo un asunto de derecho de familia, sino parte de una disputa política más amplia sobre quién puede usar servicios de fertilidad en Estados Unidos, indicaron agencias de gestación subrogada. Egg Donor & Surrogate Solutions estima que el 5% de sus casos involucra a extranjeros, mientras que Simple Surrogacy, con sede en Dallas, calcula que menos del 20% de todos los casos involucra a extranjeros.

“Las familias que necesitan gestantes sustitutas son sobrevivientes de cáncer, son mujeres sin útero, son parejas del mismo sexo, son personas con infertilidad inexplicada que simplemente no saben, o son personas de edad materna más avanzada”, explicó Encalade.

A nivel mundial, Estados Unidos es considerado el estándar de oro para la gestación subrogada, por lo que, según las agencias, los padres vienen aquí para recibir tratamiento. No buscan gestantes sustitutas con el propósito de obtener la ciudadanía sino para tener un proceso seguro, señaló Stephanie Scott, directora ejecutiva de programas de Simple Surrogacy. Añadió que muchos padres que contratan con su agencia han intentado usar gestantes en otros países y no han tenido éxito o han perdido mucho dinero.

“Quieren controles y contrapesos”, señaló Scott.

Si la gestación subrogada se limita o se prohíbe en todo el estado, como ocurre con otros tratamientos médicos, los texanos saldrán del estado para buscar el servicio, apuntó Encalade. Para quienes no tienen los recursos para dar ese paso adicional, el estado estará privando a buenas familias de tener los hijos que merecen, manifestó Scott.

“Cualquier cambio a la ley de gestación subrogada de Texas probablemente tendría un efecto disuasorio sobre la capacidad de los texanos que luchan contra la infertilidad para completar sus familias mediante la gestación subrogada aquí”, sostuvo Christine Henry Andresen, abogada del CHA Law Group con sede en Austin y especializada en derecho de gestación subrogada.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP