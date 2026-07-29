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Testigo en la muerte de mexicano a manos del ICE en Houston es liberado de detención migratoria

Un testigo en la muerte de un mexicano a manos de un agente federal de inmigración en Houston fue liberado el miércoles de un centro de detención después de pasar varias semanas bajo custodia.

José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres hombres que viajaban el pasado 7 de julio en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). Salgado Araujo fue baleado después de que agentes federales a bordo de un vehículo sin distintivos le marcaron el alto. Rojas Pliego ha cuestionado en documentos judiciales la versión del gobierno federal en relación al incidente, la cual ha calificado como una “mentira”.

Un juez federal ordenó esta semana la liberación de Rojas Pliego después de instruir previamente al gobierno que suspendiera su deportación.

Rojas Pliego ha vivido en Estados Unidos desde hace varias décadas, aunque no cuenta con estatus legal, según su hijastra Griselda Silva. Añadió que la familia no podía cubrir los honorarios legales para tratar de actualizar su estatus.

Uno de los abogados de Rojas Pliego publicó un video el miércoles en el que se le puede ver con un dispositivo de rastreo electrónico en el tobillo mientras abraza a una mujer en un estacionamiento.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) declaró poco después del incidente que Salgado Araujo había “utilizado su vehículo como un arma en su intento por atropellar a un agente del ICE”, y que el agente había disparado en defensa propia. Pero Rojas Pliego y otro pasajero escribieron en declaraciones presentadas ante el tribunal que los agentes estaban a los costados de la camioneta, y nunca enfrente o detrás del vehículo.

Araujo Salgado, de 52 años y padre de tres hijos, había vivido en Estados Unidos desde hace 35 años y estaba cerca de obtener estatus legal, según su familia. No tenía antecedentes penales.

Su muerte es una de al menos 10 ocurridas durante operativos de control migratorio desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, y su fallecimiento ha desatado protestas generalizadas en Houston y llamados a una investigación independiente.

Más o menos al mismo tiempo en que Rojas Pliego salió del centro de detención, fiscales federales solicitaron suspender su liberación mientras se resuelve una apelación, argumentando que el fallo que el juez federal de distrito, Keith Ellison, emitió el lunes entraba en conflicto con las decisiones en otros casos de inmigración.

___ Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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