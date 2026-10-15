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Tercer día de choques en Albania mientras crecen las protestas por proyecto ligado a Kushner

TIRANA, Albania (AP) — Manifestantes encabezados por estudiantes se enfrentaron el jueves con la policía albanesa en la capital, Tirana, por tercer día consecutivo, sumándose a un movimiento más amplio contra el gobierno que se lanzó en oposición a un importante proyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jóvenes que protestaban contra el veterano gobierno socialista de Albania arrojaron piedras contra un cordón policial frente al Ministerio de Educación, y la policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. La policía detuvo a varios manifestantes.

Los últimos enfrentamientos se produjeron después de los disturbios del miércoles, cuando los manifestantes atacaron edificios gubernamentales, bancos y negocios, dejando 89 personas heridas, incluidos 61 agentes de policía, según el Ministerio de Salud.

Las protestas fueron encabezadas por grupos estudiantiles que buscan reformas educativas. Se han sumado al llamado movimiento del flamenco, que exige la renuncia del primer ministro Edi Rama ante acusaciones de corrupción generalizada y en oposición al gran desarrollo turístico de lujo en la costa sur de Albania, asociado con una firma de inversión fundada por Kushner.

El movimiento recibió ese nombre después de que los manifestantes usaran carteles con imágenes de las aves rosadas, que viven por miles en una reserva natural en la isla donde está previsto el proyecto.

Estudiantes de secundaria se unieron el jueves a miles de manifestantes en marchas por el centro de la capital, coreando “¡Rama dimisión!”, mientras paralizaban la ciudad.

“Estaremos en la plaza todos los días. Nuestra respuesta a cualquier intento de silenciarnos será ampliar la protesta, la movilización civil y la desobediencia”, afirmó Mateo Yskollari, un destacado organizador de las protestas, en una publicación en internet.

Aunque en gran medida pacíficas, las concentraciones se tornaron violentas al enfrentarse con los cordones policiales. Grupos de jóvenes también se separaron de las manifestaciones para atacar edificios gubernamentales y escaparates comerciales.

Rama saludó el jueves a las cuadrillas de limpieza y difundió un mensaje en video desde un edificio universitario calcinado. Acusó directamente a sus adversarios políticos de incitar la violencia y prometió mantenerse como primer ministro para impulsar aún más la aspiración de Albania de unirse a la Unión Europea.

“Todos superaremos juntos estas horas difíciles porque Albania seguirá ascendiendo, porque Albania continuará su camino hacia Europa”, manifestó. “Nadie puede agarrar a Albania por el cuello. Quien piense que la ley no se aplica a él está equivocado”.

Los socialistas de Rama lograron el año pasado una cuarta victoria electoral consecutiva y Albania no tiene previsto celebrar otra elección parlamentaria hasta 2029.

El opositor Partido Democrático, de tendencia conservadora, respaldó las protestas estudiantiles e instó a Rama a nombrar un gobierno interino para preparar elecciones anticipadas.

“Este movimiento no es simplemente una protesta contra el gobierno”, señaló el partido. “Es una revuelta contra un modelo de gobierno creado por Edi Rama que ha robado la esperanza a los jóvenes, ha vulnerado la confianza de los ciudadanos y está alejando cada vez más a Albania de su futuro europeo”.

Una delegación de la Unión Europea en Albania pidió a última hora del miércoles una respuesta proporcionada por parte de las autoridades, al expresar preocupación por “la escalada violenta en la protesta en Tirana”.

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Gatopoulos informó desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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