Teotihuacán permanece cerrado después de que un hombre armado disparó contra turistas

La policía patrulla las pirámides después de que las autoridades informaran de que un hombre armado abrió fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

Siete personas resultaron heridas por disparos, informó el gobierno local. No se dio a conocer la naturaleza de las otras lesiones, pero algunas personas se cayeron cuando comenzó el tiroteo, incluidas algunas que estaban subiendo a las pirámides.

El agresor, que actuó solo, se disparó y se quitó la vida, indicaron las autoridades, y funcionarios de seguridad hallaron un arma de fuego, un cuchillo y municiones en el lugar.

Fueron trasladadas a hospitales seis personas de Estados Unidos, tres de Colombia, una de Rusia, una de Brasil, una de Holanda y una de Canadá, señaló el gobierno local. La persona más joven herida tenía 6 años; la mayor, 61, informaron autoridades mexicanas.

En una actualización la mañana del martes, el gabinete de seguridad de México indicó que los pacientes heridos estaban siendo atendidos en una clínica tras pasar la noche en condición estable.

El agresor llevaba una mochila de estilo táctico que contenía un teléfono celular analógico y boletos de autobús, dijo José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, que incluye Teotihuacán.

Martínez también señaló la presencia de “literatura, imágenes y manuscritos” que estarían “presuntamente relacionados con hechos violentos que pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, una aparente referencia al tiroteo mortal en la escuela secundaria Columbine, en Columbine, Colorado, en el que murieron 12 estudiantes y un maestro.

Las pirámides de Teotihuacán, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, son una serie de enormes estructuras a las afueras de Ciudad de México construidas por tres civilizaciones antiguas diferentes. Como uno de los destinos turísticos más importantes de México, el sitio atrajo a más de 1,8 millones de visitantes internacionales el año pasado, según cifras del gobierno.

El suceso ocurrió pasadas las 11:30 de la mañana, cuando un hombre que se encontraba en la plataforma situada en lo alto de la Pirámide de la Luna comenzó a disparar contra turistas que estaban a su mismo nivel y contra otros que bajaban por las escalinatas, según explicó a The Associated Press un guía turístico que se encontraba en el lugar que pidió el anonimato por razones de seguridad.

“Algunas personas, como estaban asustadas, se tiraron pecho a tierra y todos los demás empezamos a bajar”, comentó el guía al relatar cómo el tirador, al ver descender a los turistas por las escalinatas de la pirámide, disparó e hirió a varias personas.

Otro grupo de visitantes permaneció inmóvil en la plataforma de la pirámide para no ser blanco del agresor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP