Tensiones en Líbano y otras noticias de Oriente Medio

Un hombre libanés dentro de una iglesia dañada en la aldea de Zawtar al-Gharbieh, al sur del Líbano, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos de la guerra de Estados Unidos con Irán y de la región en general el miércoles.

Por primera vez en semanas, el ejército de Israel dijo a los residentes de una zona de Líbano que desalojen. El ejército israelí indicó que la advertencia para la aldea de Mansouri se debía a “una flagrante violación del alto el fuego” por parte del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Más tarde, el ejército israelí indicó que estaba llevando a cabo ataques en el sur de Líbano. El Ministerio de Salud de Líbano informó que una persona murió y 12 más resultaron heridas por un ataque israelí en la localidad de Tebnine.

La escalada se produjo mientras negociadores libaneses e israelíes se reunían en Roma por segundo día para debatir la implementación de un acuerdo según el cual las fuerzas armadas israelíes deben retirarse de las zonas que ocupan en el sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para poder abordar el tema, dijo que el segundo día de conversaciones terminó antes de lo previsto “debido a los acontecimientos sobre el terreno”, pero que podrían continuar el jueves.

Un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah se ha mantenido en gran medida desde el 20 de junio. Los combates en Líbano estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, cuando Hezbollah, que goza del respaldo de Irán, disparó hacia Israel.

— Matthew Lee en Washington

Irán y EEUU dicen que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz está cerca

Irán dijo el miércoles que se encuentra en la “etapa final” de redacción de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, y Trump afirmó el martes por la noche que podría anunciarse un acuerdo esta semana. Eso podría reabrir dicha vía marítima, aliviar la presión sobre la economía mundial y ayudar a poner fin a la guerra.

Pero es probable que el acuerdo esté condicionado a que Estados Unidos levante su bloqueo contra los puertos de Irán. El gobierno de Trump ya ha descartado cualquier pacto que consolide el control de Irán sobre el estrecho, lo que equivaldría a una gran derrota para Estados Unidos y a una ruptura con las normas globales.

Irán ha insistido en algún grado de control sobre el estrecho de Ormuz, y ha afirmado que no volverá a ser una vía marítima internacional abierta, como lo era antes de la guerra.

Los hutíes de Yemen se atribuyen 2 ataques contra buques saudíes

Los rebeldes hutíes en Yemen informaron que lanzaron misiles contra dos buques petroleros saudíes, uno en el mar Rojo y otro en el golfo de Adén. No aportaron pruebas y no hubo comentarios de Arabia Saudí por el momento.

Un buque que navegaba frente a Yemen en el golfo de Adén reportó una fuerte explosión cercana, informó la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo, y añadió que la tripulación estaba a salvo.

Los hutíes anunciaron en julio un bloqueo del transporte marítimo saudí, poniendo en riesgo otra ruta clave para el comercio mundial que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, el cual conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Arabia Saudí ha desviado millones de barriles de petróleo de exportación hacia el mar Rojo desde que la guerra con Irán estranguló el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

EEUU levanta sanciones a 3 empresas vinculadas a Irán

Estados Unidos levantó las sanciones que había impuesto contra tres empresas vinculadas a Irán. Un funcionario del Departamento del Tesoro dijo que la medida se tomó tras una apelación y que no indicaba ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia la República Islámica. El funcionario habló bajo condición de anonimato para adelantar la medida.

Una de las empresas es Fly Baghdad Airlines, sancionada en enero de 2024 por presuntamente brindar asistencia a la Guardia Revolucionaria de Irán y a grupos armados respaldados por Irán en Irak, Siria y Líbano. También se levantaron sanciones a Iraq Express y a otra firma vinculada a Fly Baghdad.

— Fatima Hussein en Washington

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP