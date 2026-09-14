americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tenistas que piden más premios dicen que ya no harán públicas sus protestas

Los principales tenistas que han estado protestando para obtener una mayor parte de los ingresos de los torneos más importantes del deporte afirman que ya no harán públicas sus exigencias ahora que se ha formado un Consejo Asesor de Jugadores de Grand Slam.

Aryna Sabalenka devuelve ante Elena Rybakina durante la final del US Open, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Aryna Sabalenka devuelve ante Elena Rybakina durante la final del US Open, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

“Los jugadores trabajarán ahora directamente con los Grand Slams para establecer el consejo, a través del cual los propios jugadores serán consultados de manera directa y podrán negociar en forma continua”, dijeron los representantes de los jugadores en un comunicado difundido el lunes.

El Consejo Asesor de Jugadores de Grand Slam fue anunciado el mes pasado por el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Ahora que existe un consejo formal para dar continuidad a este trabajo, la fase pública de la campaña encabezada por el grupo unificado de los principales jugadores llega a su fin”, indicaron los jugadores.

“Los jugadores se reservan el derecho de reanudar la campaña si el consejo no logra cumplir estos objetivos”, añadieron.

Además de una mayor porción de los ingresos, los jugadores también han buscado una mejor representación, opciones de salud y pensiones. Algunos limitaron sus apariciones ante los medios en Roland Garros y Wimbledon como protesta. Entre las figuras que incluso amenazaron con un posible boicot a los Grand Slams antes de que comenzara el torneo en París, si no empezaban a recibir una mayor compensación, estuvieron Aryna Sabalenka y Coco Gauff.

Los jugadores habían solicitado el 22% de los ingresos de los torneos.

“Si bien los Grand Slams aún no han alcanzado esa cifra ni se han comprometido con acuerdos formales de reparto de ingresos, todos han incrementado el dinero en premios de manera significativa por encima de su tendencia de largo plazo previa a la campaña, durante los últimos 18 meses”, mencionaron los jugadores.

“Desde que la propuesta formal de los jugadores se presentó el 31 de julio de 2025, el dinero en premios en estos torneos de Grand Slam — el Abierto de Estados Unidos de 2025 y 2026 y el Abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros de 2026 — ha crecido hasta un total de 415,6 millones de dólares, y los jugadores estiman que más de 30 millones de esa cifra reflejan incrementos adicionales por encima del ritmo de crecimiento de los años anteriores al inicio de la campaña”, puntualizaron.

El Abierto de Australia, el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos son operados por organismos rectores sin fines de lucro. Wimbledon está a cargo del club privado All England Club.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

El avión que se pasó de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el 10 de septiembre del 2026 (AP foto/Marta Lavandier)

Amazon suspende asociación con compañía tras choque de avión en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter