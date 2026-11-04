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Tenista Jodie Burrage recibe amenazas de muerte y acoso en redes tras primer partido en 16 meses

LONDRES (AP) — La tenista británica Jodie Burrage recibió amenazas de muerte y un aluvión de abusos en redes sociales después de ser derrotada en su primer partido individual en un cuadro principal del circuito de la WTA en 16 meses.

ARCHIVO - Jodie Burrage devuelve ante Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de Australia, el 15 de enero de 2025, en Melbourne. (AP Foto/Vincent Thian)
ARCHIVO - Jodie Burrage devuelve ante Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de Australia, el 15 de enero de 2025, en Melbourne. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Burrage compartió una grabación de un largo carrete de mensajes abusivos que recibió en Instagram tras perder 3-6, 6-3, 7-5 ante Vaishnavi Adkar en los 16vos de final del Abierto de Chennai el martes.

Junto al video, Burrage escribió: “Bonita bienvenida de vuelta al circuito. Recuerdo por qué me fui”.

Muchos de los mensajes abusivos parecían provenir de apostadores descontentos porque Burrage, de 27 años, había perdido.

World Tennis, el organismo rector de este deporte, dijo en diciembre de 2024 que “apostadores furiosos” fueron responsables del 48% de las más de 12.000 publicaciones en plataformas de redes sociales de enero a octubre de ese año que un servicio de monitoreo consideró abusivas.

En julio de este año, la WTA indicó en un informe sobre el abuso en línea contra las jugadoras que el 89% de las cuentas responsables de abusos graves en 2024 no reaparecieron en 2025, y que logró la eliminación del 66% de las publicaciones o comentarios de abuso grave, además de remitir 35 cuentas a las fuerzas del orden.

El mes pasado, Coco Gauff comentó que recibió una cantidad “alucinante” de comentarios racistas en redes sociales tras un polémico punto en un partido contra la jugadora local Sun Xinran en el Abierto de China.

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