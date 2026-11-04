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Telescopio espacial de la NASA cae a la Tierra tras dos décadas estudiando explosiones cósmicas

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Uno de los principales telescopios espaciales de la NASA se precipitó a la Tierra el miércoles, poniendo fin a su investigación de 22 años sobre las mayores explosiones del universo.

El fin del Observatorio Swift ocurrió menos de tres meses después de que fracasara una urgente misión de rescate.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos confirmó el reingreso de Swift cerca de Indonesia tras seguir su órbita en descenso, resultado de la intensa actividad solar de los últimos años.

La NASA contrató a una empresa privada para tratar de subir el telescopio, pero la nave robótica de Katalyst Space tuvo problemas tras su lanzamiento en julio y terminó estrellándose en septiembre.

No se sabe qué parte de la nave espacial de 1½ toneladas se quemó en la atmósfera. La NASA estima que algunas de las piezas más densas sobrevivirán.

Swift despegó en 2004 en lo que iba a ser un estudio de dos años sobre estallidos de rayos gamma y estrellas en explosión. Observó miles de ellos a lo largo de una misión que duró 11 veces más de lo previsto, y actuó como colaborador para otros telescopios que podían explorar con mayor profundidad.

La NASA está evaluando el interés en emprender una misión de rescate para otro observatorio cuya órbita está siendo erosionada por tormentas solares: el Telescopio Espacial Hubble. Lanzado en 1990, el Hubble probablemente termine estrellándose hacia mediados de la década de 2030, según análisis recientes.

La agencia espacial busca aportes de empresas privadas sobre cómo elevar la órbita del Hubble, modernizar sus sistemas o guiarlo hacia un reingreso controlado —o las tres cosas. Cualquier misión de ese tipo tendría que realizarse para 2032.

A diferencia del trabajo apresurado con Swift, la agencia espacial tiene más tiempo para explorar opciones para salvar al Hubble, manifestó Nicky Fox, jefa de misiones científicas de la NASA.

“El Hubble todavía tiene mucha ciencia por realizar", expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado, "y deberíamos estar analizando toda oportunidad razonable para que siga rindiendo durante el mayor tiempo posible”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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