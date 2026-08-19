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Telescopio avista la estrella más rápida de la Vía Láctea orbitando un hoyo negro

NUEVA YORK (AP) — Un telescopio ha avistado la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia, que corre alrededor del hoyo negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea.

Esta foto, tomada con una larga exposición y publicada por el Observatorio Europeo Austral (ESO) el 10 de noviembre de 2025, muestra cuatro láseres en el Observatorio Paranal de la ESO, cada uno lanzado desde uno de los cuatro telescopios de ocho metros en el lugar de Taltal, Chile. (A. Berdeu/Observatorio Europeo Austral vía AP)
Esta foto, tomada con una larga exposición y publicada por el Observatorio Europeo Austral (ESO) el 10 de noviembre de 2025, muestra cuatro láseres en el Observatorio Paranal de la ESO, cada uno lanzado desde uno de los cuatro telescopios de ocho metros en el lugar de Taltal, Chile. (A. Berdeu/Observatorio Europeo Austral vía AP) AP

La estrella se desplaza a toda velocidad alrededor del agujero negro, alcanzando velocidades de unos 25.000 kilómetros por segundo (15.534 millas). Eso es 100.000 veces más rápido que un avión comercial.

“Esa estrella es realmente, extremadamente rápida”, señaló el astrónomo Stefan Gillessen, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre.

La estrella recién descubierta también orbita el agujero negro a una distancia más cercana de lo que los científicos habían visto nunca, y tarda apenas 8,7 años en completar una revolución. Aprovecha la gravedad del agujero negro para volar más rápido sin caer en él.

Gillessen y sus colegas descubrieron la estrella en datos recopilados por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en el desierto de Atacama, en Chile. Sus hallazgos se publicaron el miércoles en la revista Nature.

Hay varios cientos de estrellas que orbitan de cerca este gigantesco agujero negro y son sensibles a su gravedad. Los científicos han cartografiado las órbitas de unas 50. La nueva estrella está 10 veces más cerca que la anterior poseedora del récord, lo que significa que también siente los efectos de la rotación del agujero negro.

Hay agujeros negros supermasivos acechando en el centro de casi todas las galaxias grandes. Pero nada puede escapar de ellos —ni siquiera la luz—, por lo que es notoriamente difícil para los científicos averiguar qué ocurre en su interior.

Estudiar estrellas como esta podría ayudar a los científicos a medir esas propiedades misteriosas, incluida la rapidez con la que gira el agujero negro supermasivo. Los telescopios avanzados están ayudando a localizar estrellas más tenues que antes eludían la detección, por lo que podría haber otras aún más veloces esperando ser encontradas.

“Esto es solo la punta del iceberg”, comentó el astrónomo Tuan Do, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien no participó en el estudio. “A medida que observemos estrellas más tenues, debería haber muchas más como esta”.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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