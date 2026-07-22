Tecnología permite a usuarios usar su vehículo para dar electricidad a su vivienda

Camiones pickup Ford F-150 en un concesionario en Centennial, Colorado, el 12 de abril del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

Así que, cuando Kovar, de 64 años, compró una Ford F-150 el otoño pasado, su esperanza era estar mejor preparado para cualquier nueva crisis.

Ahora, Kovar cuenta con una configuración de Ford que permite a los conductores de ciertos modelos de F-150 enchufar su vehículo directamente a su medidor eléctrico para alimentar partes de su casa durante un apagón.

Es el ejemplo más reciente de cómo los fabricantes de automóviles están adaptando sus tecnologías de electrificación al negocio de la energía doméstica, especialmente a medida que aumenta la demanda sobre la red y se desaceleran las ventas de vehículos eléctricos. Las compañías automotrices buscan aprovechar sus inversiones multimillonarias en vehículos eléctricos para entrar en un mercado prometedor de tecnología para vehículos, hogares y red eléctrica, tanto para energía de respaldo como para apoyar la resiliencia de la red.

“Están tratando de buscar otros negocios a los que podrían vender”, indicó Parth Vaishnav, profesor asistente de sistemas sostenibles en la Universidad de Michigan.

Los conductores de las camionetas pickup híbridas F-150 PowerBoost y eléctricas F-150 Lightning ahora pueden enchufar un adaptador de 30 centímetros a una toma de 240 voltios a bordo. Ese adaptador —que Ford fabricó con la empresa Global Power Products— hace que el vehículo sea compatible para conectarse a un cable más largo y separado. Ese cable se conecta a un interruptor de transferencia instalado directamente en el medidor eléctrico de la vivienda.

Mediante la serie de adaptador y cable, los propietarios pueden básicamente conectar su vehículo directamente a la caja de interruptores de su casa. El propietario simplemente enciende y apaga los interruptores automáticos que quiera, según los dispositivos que desee alimentar.

“La forma en que lo pensamos, especialmente para clientes que ya tienen un vehículo compatible, es que ya poseen la fuente de energía; está en su vehículo”, señaló Amanda Roraff, responsable de negocios de servicios de red y energía de Ford.

La Lightning podría suministrar energía durante dos o tres días, dependiendo de qué dispositivos del hogar se estén usando, y la PowerBoost Hybrid, hasta cinco días con un solo tanque de gasolina.

El fabricante afirma que su solución es una forma menos costosa de suministrar energía de respaldo. Los generadores portátiles convencionales, alimentados con diésel, y los sistemas de respaldo para toda la casa requieren una instalación costosa, de varios miles de dólares. Esta solución, que también requiere instalación profesional en el medidor, comienza alrededor de 1.100 dólares.

La configuración solo aplica, por ahora, a unos 200.000 vehículos, y además es exclusivamente para apagones. Ford también ofrece su Sistema de Integración del Hogar para bidireccionalidad, enviando energía tanto del vehículo a la casa como de la casa al vehículo, y con la posibilidad de alimentar la red.

Otros fabricantes están reforzando sus soluciones energéticas

Las estimaciones indican que más de 630.000 vehículos en Estados Unidos ya cuentan con esta funcionalidad, y los fabricantes están ampliando rápidamente sus opciones disponibles con el objetivo de lograr, a largo plazo, un soporte completo de vehículo a red.

La marca surcoreana Kia y Wallbox, una empresa de carga de vehículos eléctricos, se han asociado para que los conductores de vehículos elegibles y compatibles puedan tener respaldo de energía en el hogar durante apagones o durante periodos de alta demanda, para reducir su consumo de la compañía eléctrica. Pueden devolver energía a la red.

La tecnología de Tesla es similar: permite a los conductores de vehículos equipados conectarse a su hogar usando hardware adicional de Tesla. La Cybertruck ofrece capacidad completa de vehículo a hogar, mientras que otros modelos de Tesla solo pueden conectarse y alimentar dispositivos o electrodomésticos específicos.

General Motors también está haciendo algo similar.

Una asociación reciente con WeaveGrid, por ejemplo, permite que los propietarios que conducen ciertos vehículos eléctricos de GM —y que cuentan con el sistema doméstico del fabricante y una interconexión adecuada con la red— se inscriban en algunos programas de servicios públicos para la confiabilidad de la red. Una vez que se detecta un apagón, la tecnología de vehículo a hogar de GM tiene la capacidad de desconectar la casa de la red y comenzar a suministrar energía desde su vehículo eléctrico de GM.

“El futuro a medida que avanzamos será darla al cliente la capacidad —ahora que tenemos esta plataforma única— de experimentar nuestro sistema”, apuntó Wade Sheffer, vicepresidente de GM Energy, "pero también tener el control total de la energía”.

Están bajando las ventas de vehículos eléctricos

Los expertos dicen que este negocio no solo es crucial en medio del aumento de la demanda sobre la red y más apagones, sino que los fabricantes necesitan reorientarse con un mercado de vehículos eléctricos menos activo bajo la política federal actual de Estados Unidos. Las ventas de vehículos totalmente eléctricos en el país interanualmente han bajado 23,8%, según un informe de julio de Cox Automotive sobre la primera mitad de 2026. Esto demuestra el valor que puede tener poseer un vehículo eléctrico o híbrido.

La tecnología no está exenta de desafíos.

Del lado de la industria, estos sistemas deben someterse a pruebas de terceros para garantizar que cumplan con las normas de seguridad, y el vehículo y el cargador deben programarse para comunicarse. También requiere la aprobación de la empresa de servicios públicos donde se use la capacidad. Conseguir un acuerdo de interconexión podría tardar años.

Del lado del cliente, los propietarios necesitan comprender las capacidades de sus vehículos y cómo autogestionar su sistema. Además, simplemente incorpora otro generador de energía a la mezcla del hogar.

Aun así, los expertos ven oportunidades, especialmente con el alto interés por las ventas de vehículos eléctricos fuera de Estados Unidos.

“Ya sabemos que esto tiene un beneficio durante un apagón, pues proporciona electricidad al hogar”, sostuvo Scott Samuelsen, profesor emérito de ingeniería en la Universidad de California, Irvine. “Esto se va a volver muy, muy popular”.

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Alexa St. John es reportera de clima de Associated Press. Sígala en X: @alexa_stjohn. Contáctela en [email protected].

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP