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Técnico de Japón dice que fue difícil dejar al capitán Wataru Endo fuera del Mundial

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El entrenador de Japón Hajime Moriyasu tomó la decisión final de que el capitán del equipo Wataru Endo no juegue el Mundial debido a una lesión en el pie izquierdo que difícilmente habría permitido que el mediocampista de Liverpool, de 33 años, disputara partidos completos.

Waruru Endo, de la selección japonesa, habla con aficionados antes de un entrenamiento, el lunes 8 de junio de 2026 en Nashville, Tennessee (AP Foto/George Walker IV)
Waruru Endo, de la selección japonesa, habla con aficionados antes de un entrenamiento, el lunes 8 de junio de 2026 en Nashville, Tennessee (AP Foto/George Walker IV) AP

Moriyasu manifestó que fue difícil tener que comunicarle a Endo su decisión a principios de esta semana. El seleccionador habló el sábado en la víspera del debut de Japón en el Grupo F contra Holanda.

Agregó que Endo fue respetuoso y comprensivo.

“Le pedimos que lo intentara lo mejor que pudiera y también el cuerpo médico estuvo atendiéndolo", explicó Moriyasu. "Hablamos de que, a lo largo del Mundial, quizá le resultaría difícil rendir durante todo el partido”.

El entrenador señaló que era una decisión que “había que tomar”.

Endo, quien jugó con Japón en los Mundiales de 2018 y 2022, fue operado del pie izquierdo en febrero. Regresó al jugar en un encuentro de preparación que Japón ganó 1-0 a Islandia el 31 de mayo en Tokio, cuando salió al descanso.

Luego viajó con el equipo a Estados Unidos y había estado realizando fisioterapia.

La federación japonesa de fútbol informó el jueves que Endo se había retirado de la convocatoria debido a la lesión. Más tarde anunció su sorpresivo retiro de la selección nacional.

“Desde que me lesioné y hasta este momento, he hecho todo lo que he podido y no tengo ningún arrepentimiento", escribió Endo en las redes sociales esta semana. "Estaré alentando a la selección de Japón como uno más de los aficionados”.

El defensor Ko Itakura, que juega en el club holandés Ajax, fue nombrado nuevo capitán. El delantero Shuto Machino, del Borussia Monchengladbach, fue convocado para reemplazar a Endo en la lista.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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