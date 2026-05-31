Técnico de Ecuador busca equilibrio entre experiencia y juventud en nómina para el Mundial

Compartir en:









Piero Hincapié, del Arsenal, calienta durante una sesión de entrenamiento previa a la Final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Arsenal, el viernes 29 de mayo de 2026, en Budapest, Hungría. (AP Foto/Denes Erdos) AP

Este grupo parece una apuesta para lograr una conjunción de juventud y experiencia con jugadores consagrados como el histórico goleador ecuatoriano Enner Valencia o el referente del medio campo, Moisés Caicedo, pero también con aquellos que buscan su lugar en la Tri como los delanteros Jordy Caicedo, Anthony Valencia o el volante Yaimar Medina.

Ellos son parte de un grupo que muchos consideran la “generación dorada” y tiene el reto de superar la que hasta ahora ha sido su mejor actuación en una cita mundialista, cuando el equipo tricolor alcanzó los octavos de final en Alemania 2006.

Como carta de presentación, el combinado ecuatoriano cuenta con lo realizado en eliminatorias, las que inició con una sanción de tres puntos, por la alineación irregular de un jugador en las eliminatorias anteriores. Pese a ello, terminó clasificada en segundo lugar incluso por encima de poderosas selecciones como Brasil y Colombia y tan solo por detrás del campeón mundial, Argentina.

El sábado la tricolor jugó su penúltimo partido amistoso, en que con una plantilla de alternantes superó 2-1 al equipo mundialista de Arabia Saudí, mientras que para el 7 de junio tiene pactado un encuentro con Guatemala, para terminar de afilar su plantilla antes del Mundial.

Ecuador debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio en Filadelfia ante Costa de Marfil que integra el Grupo E junto a Alemania y Curazao.

__________

Esta es la nómina de 26 jugadores para la Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. __________ Plantel: Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Moisés Ramírez (AE Kifisia) Defensas: Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas), Félix Torres (SC Internacional), Pervis Estupiñán (AC Milan), Yaimar Medina (K. R. C. Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana). Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denill Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Universidad Nacional), Kendry Páez (River Plate). Delanteros: Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Alan Minda (Atlético Mineiro), Anthony Valencia (Royal Antwerp). FUENTE: AP