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Técnico de Andorra dice que el arquero Jesús Owono decidirá si y cuándo vuelve tras trágico choque

MADRID (AP) — El técnico de Andorra Carles Manso dijo el jueves que dependerá del arquero Jesús Owono decidir cuándo —o si— volverá a jugar tras su choque en el campo con Jesús de Miguel, que provocó la muerte del delantero del Tenerife la semana pasada.

El arquero de Andorra Jesús Owono reacciona tras chocar con el delantero del Tenerife Jesús de Miguel durante el partido de la segunda división de España, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife. (AP Foto)
El arquero de Andorra Jesús Owono reacciona tras chocar con el delantero del Tenerife Jesús de Miguel durante el partido de la segunda división de España, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife. (AP Foto) AP

Manso señaló que toda la plantilla ha estado atravesando un momento difícil tras la muerte de De Miguel, ocurrida después de un partido de segunda división en España la semana pasada. Indicó que Owono estaba sobrellevándolo al permanecer cerca de sus amigos íntimos y familiares.

“Está muy tocado por la situación”, dijo Manso en una conferencia de prensa previa a un partido en Almería. "Le daremos espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión sobre querer volver, y cuándo, o no querer volver. Cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así”.

Manso comentó que “es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad".

"Ahora mismo nos consta que está con su familia, con su gente, con amigos, con su pareja, y evidentemente esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera, pero es obvio que ahora mismo está pasando los peores momentos prácticamente de su vida”, añadió Manso.

De Miguel disputaba el balón en el mediocampo cuando Owono lo golpeó en el pecho cerca del final del partido del 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras recibir el golpe.

La policía abrió una investigación por un posible homicidio involuntario. Según la legislación española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial, aunque los fiscales han señalado que era poco probable que hubiera un proceso penal.

El primer partido de Andorra tras la muerte de De Miguel será el sábado en Almería.

“La competición te obliga a seguir adelante y nosotros hemos tenido que volver al trabajo", dijo Manso. "Si encima tienes mucho tiempo para pensar y darle vueltas a todo, seguramente se pueda enquistar y sea más difícil salir de ello”.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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