Taylor Swift y Travis Kelce se casaron: qué saber sobre la boda

Adam Sandler ofició la ceremonia, lo que deleitó y a la vez confundió a quienes habían especulado sobre quién tendría ese gran honor. El hermano de Swift, Austin Swift, fue su “hombre de honor”, y el hermano de Kelce y copresentador de su pódcast, Jason Kelce, fue el padrino del novio.

Al evento asistieron cientos de celebridades, deportistas y amigos cercanos y familiares, pero incluso después de que se anunciara el matrimonio el viernes por la noche, muchos detalles de la boda permanecían secretos, ya que no aparecían fotos, incluida cualquier pista de lo que vistieron Swift o Kelce.

Esto es lo que sabemos (y lo que aún no sabemos):

Swift había bromeado una vez con que invitaría a la boda a cualquiera con quien hubiera hablado, y el evento del viernes pareció cumplir esa promesa.

Entre los invitados estuvieron la cantante Camila Cabello; los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jason Sudeikis; y las modelos Karlie Kloss y Gigi Hadid. También asistieron el receptor abierto de los New York Giants JuJu Smith-Schuster, el receptor abierto de los Seattle Seahawks Cooper Kupp y el ala cerrada de los 49ers de San Francisco George Kittle. Se fotografió a la actriz Laura Dern cuando salía de la boda.

Quizá sea más fácil enumerar a quienes no asistieron, entre quienes al parecer estuvieron Blake Lively y Ryan Reynolds, que antes habían tenido una relación cercana con Swift, pero según reportes fueron vistos en el norte del estado de Nueva York durante el fin de semana festivo.

Zoe Kravitz asistió, pero su prometido, Harry Styles, ex de Swift, estaba en Londres de gira.

¿Cómo se transformó MSG?

MSG pudo haber brindado la privacidad y el secretismo que Swift y Kelce buscaban al planear una boda, pero eso también ha significado que quienes están ansiosos por ver cómo la pareja transformó la arena en un recinto nupcial sigan esperando.

De manera notable, incluso con una lista de invitados que se calculó en hasta 1.000 personas, hasta el sábado no se había publicado ni compartido ninguna foto.

Sin embargo, los presentadores de Good Morning America, que habían sido invitados a la boda, confirmaron el sábado que Stevie Nicks actuó, que la pareja escribió sus propios votos y describieron el espacio como “íntimo”.

“Tan íntimo como podía ser, dado que era Madison Square Garden. En verdad, este jardín dentro del jardín, simplemente tan hermoso", comentó George Stephanopoulos. "Cuesta imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntima”.

Nicks y Swift han sido amigas cercanas durante años desde que ambas interpretaron un dueto en 2010 en los premios Grammy.

Aunque muchas celebridades y otros asistentes compartieron sus atuendos para el gran día, todavía se desconoce qué vistieron Swift o Kelce.

Lo único que sabemos es que sus atuendos fueron de Christian Dior Haute Couture y de su diseñador Jonathan Anderson, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Swift lució joyas de Cartier.

Un portavoz de Christian Dior Haute Couture confirmó que el vestido y el traje de boda fueron diseñados por Anderson y señaló que se crearon en París en “estrecha colaboración con la pareja”.

El representante de Swift señaló que este es el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador crea para una celebridad de gran renombre. Anteriormente, había diseñado un vestido de novia de alta costura para la modelo china Ming Xi, quien contrajo matrimonio en junio.

No obstante, el estilo vanguardista y audaz de Anderson supone un cambio respecto a los diseñadores que Swift ha elegido en el pasado, si bien tanto ella como Kelce son conocidos por su afición a la moda.

Anderson se incorporó a Dior tras pasar más de una década en la firma española Loewe, donde destacó por su maestría artesanal e ingenio, logrando convertir a la marca en una firma muy admirada.

También estuvo a cargo del vestuario de la película (asterisk)Challengers(asterisk) (2024), labor por la que recibió elogios inmediatos.

Muchos se apresuran a celebrar a la feliz pareja

El edificio Empire State indicó que se iluminó de azul para ser el “algo azul” de Swift en el gran día. Elmo publicó un poema felicitando a sus amigos por decir “sí, acepto”. La superestrella global y su esposo, la estrella del fútbol americano, recibieron rápidamente reacciones cálidas y alegres por su matrimonio.

Dolly Parton bromeó antes de la boda con que quería preferencia antes que nadie sobre su primogénito mientras cantaba su famosa letra “I will always love you”. La pareja donó 2 millones de dólares a la Imagination Library de Parton a inicios de esa semana, como parte de una entrega de 26 millones de dólares a organizaciones benéficas locales y nacionales en Estados Unidos.

FUENTE: AP