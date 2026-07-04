Taylor Swift y Travis Kelce se casan ante amigos famosos en el Madison Square Garden

Un letrero que dice "JUST&T MARRIED" (T y T recién casados) se muestra en el Madison Square Garden durante la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Travis Kelce, el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Ryan Murphy) AP

La pareja no tuvo damas de honor ni padrinos; en su lugar, el hermano menor de Swift, Austin Swift, fue su hombre de honor, y el hermano mayor de Kelce y copresentador de su pódcast, Jason Kelce, fue su padrino, informó por correo electrónico la publicista de Swift, Tree Paine.

Los atuendos de la novia y el novio fueron de Christian Dior Haute Couture y de su diseñador Jonathan Anderson, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Ella lució joyas de Cartier.

La largamente esperada unión entre el deporte y la canción llevó la expectación a nuevas alturas en un recinto más hecho para partidos históricos de la NBA y conciertos de ensueño. El ala cerrada estelar de los Chiefs de Kansas City y la megaestrella de la música se casaron mientras aficionados y curiosos se reunían afuera bajo un calor sofocante, ansiosos por ser parte del acontecimiento, aunque el evento estuvo casi por completo oculto.

Los actores Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant y Ethan Hawke; las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss; el comediante Chris Rock; el director Steven Spielberg; la cantante Camila Cabello y la autora Jenny Han estuvieron entre los invitados del mundo de las artes y el entretenimiento. El entrenador de Kelce, Andy Reid, y compañeros de los Chiefs, incluido el corredor Kareem Hunt, estuvieron entre las figuras deportivas en la arena, junto con el superastro retirado de la NFL Tom Brady, el receptor de los Seahawks de Seattle y reciente campeón del Super Bowl Cooper Kupp, el receptor de los Giants de Nueva York JuJu Smith-Schuster y las personalidades de ESPN Joe Buck y Stephen A. Smith.

En una cultura obsesionada con las parejas famosas, esta es una de las bodas de celebridades por excelencia, superada quizá solo por bodas de la realeza. Celebrar una ceremonia así en un espacio enorme y emblemático situado en el centro del universo mediático de Estados Unidos, mientras se mantenían en secreto todos los detalles, creó una escena surrealista; pero esa mezcla de expectación y silencio no es ajena a Swift.

Una cámara de The Associated Press afuera de la arena mostró una larga fila de camionetas negras dejando a los asistentes a la boda en esmoquin y vestidos de noche, rodeados de neoyorquinos en shorts y de swifties que se congregaban para la ocasión. La lluvia alivió brevemente el calor poco después de que se anunciara el matrimonio.

Una vez que los invitados entraron a la arena, pareció haber una ausencia casi total de publicaciones en redes sociales, pues los celulares estaban aparentemente prohibidos.

Sin embargo, los presentadores de Good Morning America, quienes habían sido invitados a la boda, confirmaron el sábado que Nicks actuó y describieron el espacio como “íntimo”.

“Tan íntimo como podía ser, dado que era el Madison Square Garden. En verdad, este jardín dentro del jardín, simplemente tan hermoso. Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntima”, señaló George Stephanopoulos.

Robin Roberts añadió que tanto Swift como Kelce escribieron sus propios votos.

Las bodas han sido un tema constante en las canciones de Swift desde que era adolescente, y que ella realmente caminara hacia el altar por primera vez a los 36 años añadió dramatismo. También fue el primer matrimonio para Kelce, de 36 años y tres veces campeón del Super Bowl, quien podría haber sido uno de los personajes deportistas en los primeros éxitos de Swift.

Sandler, estrella de “The Wedding Singer” ("La mejor de mis bodas") y de muchas otras comedias exitosas, difícilmente habría estado alto en la lista de apuestas de alguien sobre quién casaría a la pareja, aunque con la edad se ha convertido en una figura cultural cada vez más cálida y paternal. El correo electrónico que anunció el matrimonio lo describió como “un amigo” de la pareja. Kelce fue uno de los muchos atletas que aparecieron en “Happy Gilmore 2”, la secuela de 2025 de Sandler de uno de sus primeros éxitos, y Sandler apareció el año pasado en el pódcast “New Heights” de los hermanos Kelce.

Bienvenidos a Nueva York, versión Taylor

La relación Swift-Kelce ha entusiasmado y fascinado a millones en todo el mundo, en particular a los swifties, la enorme y fervorosa base de fans de la estrella pop, desde que la pareja comenzó a salir en 2023, después de que él asistiera a un concierto de su Eras Tour en el estadio de los Chiefs.

Afuera de la arena se mezclaban fans felices con turistas agobiados.

Lori Powers, quien vive a una hora al norte de Manhattan y viajó en tren para estar cerca de las nupcias, expresó que la “música” de Swift “es la banda sonora detrás de tantos momentos increíbles en mi vida. Relaciones, amigos, como mi esposo y mis hijos”.

Permaneció afuera de la arena antes de que se anunciara el matrimonio junto con su amiga Cecily Hall.

“Tan solo estar aquí y presenciar toda la energía y la emoción, es muy divertido", señaló Hall. "La combinación de deporte y música tiene todo el sentido del mundo para explicar por qué están hoy en el Madison Square Garden”.

___

Dalton informó desde Los Ángeles. El periodista de The Associated Press Stephen Whyno y la videoperiodista de AP Emily Wang Fujiyama contribuyeron desde Nueva York.

FUENTE: AP