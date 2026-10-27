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Tatum encesta justo antes del bocinazo en la prórroga y Celtics vencen 125-124 a Nets

BOSTON (AP) — Jayson Tatum encestó un tiro en suspensión justo cuando sonaba la bocina de la prórroga para coronar una noche de 40 puntos, y los Celtics de Boston superaron el martes 125-124 a los Nets de Brooklyn para hilvanar su tercera victoria.

Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, festeja tras encestar un triple en el duelo ante los Nets de Brooklyn, el martes 27 de octubre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa).
Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, festeja tras encestar un triple en el duelo ante los Nets de Brooklyn, el martes 27 de octubre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa). AP

Tatum terminó con 10 de 20 en disparos de campo y 18 de 22 desde la línea de tiros libres. Paul George aportó 20 puntos y Derrick White anotó 16 por los Celtics, que no han perdido desde que desperdiciaron una ventaja de 22 unidades en su debut de temporada en Detroit.

Michael Porter Jr. sumó 27 puntos y 12 rebotes por Brooklyn (0-4), mientras que Julius Randle anotó 24 tantos.

El novato de los Nets Mikel Brown Jr. encestó un triple para empatar con 0,2 segundos restantes en el tiempo regular. Pero en la prórroga falló una bandeja con 2,3 segundos por jugar, lo que dejó servida la jugada para que Tatum lograra la canasta ganadora.

Brown, la sexta selección del draft de la NBA procedente de Louisville, terminó con 17 puntos.

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FUENTE: AP

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