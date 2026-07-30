Tasa hipotecaria a largo plazo en EEUU sube a su máximo en un año

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Un letrero de venta en una casa recién construida, el 16 de octubre de 2025, en Ambler, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,66% desde 6,58% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,72%.

Las tasas hipotecarias más altas pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que limita su poder adquisitivo. A medida que las tasas suben, eso puede llevar a la gente a posponer la compra, una de las razones por las que las ventas de viviendas en Estados Unidos han sido lentas este año.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también subieron esta semana. Esa tasa promedio aumentó a 6,04% desde 5,96% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,85%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Las tasas han ido subiendo este año cuando el conflicto en Irán ha impulsado los precios del petróleo, alimentando las expectativas inflacionarias. Eso ha elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo en comparación con donde estaban antes de que el conflicto comenzara lo que ha hecho que las tasas hipotecarias tiendan al alza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,66% al mediodía del jueves en el mercado de bonos. A finales de febrero era de apenas 3,97%, antes de que estallara la guerra.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP