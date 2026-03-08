Tarik Skubal reconsidera su plan para el Clásico Mundial tras un emotivo inicio con EE.UU.

Tarik Skubal, lanzador abridor de los Estados Unidos, lanza durante la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol contra Gran Bretaña, el sábado 7 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Su mentalidad cambió después de que abrió por Estados Unidos en una victoria 9-1 sobre Gran Bretaña la noche del sábado.

“No esperaba que este tipo de emociones me atravesaran la mente ni que mis pensamientos fueran distintos. Estaba bastante comprometido con hacer una apertura y volver al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar definir un plan para mí. Pero sí, tampoco lo sé en un sentido u otro”, dijo Skubal a los reporteros.

Skubal, quien ha ganado los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana, comentó que estaba hablando de la situación con su agente, Scott Boras, y con los Tigres. Pero el zurdo, que puede convertirse en agente libre después de esta temporada y se espera que consiga un contrato enorme el próximo invierno, añadió que “no está en el estado mental adecuado para tomar una decisión ahora mismo”.

Skubal dijo el mes pasado que haría solo una apertura en el CMB sin importar hasta dónde avanzara el equipo de Estados Unidos, porque quería mantenerse en un régimen regular de entrenamientos de primavera y prepararse para el día inaugural principalmente con los Tigres.

El mánager de Detroit, A.J. Hinch, dijo el domingo en Florida que habló brevemente con Skubal la noche del sábado.

“No creo que se haya determinado nada. Creo que está increíblemente emocionado por la experiencia. Es un momento difícil que pesa mucho sobre los jugadores porque quieren hacerlo todo”, señaló Hinch según MLB.com.

Hinch indicó que planeaban tener más conversaciones al respecto pronto.

“Acordamos volver a hablar cuando las cosas se calmaran un poco y él hubiera dormido bien. Se despertará y hoy tendrá un buen día de trabajo”, explico Hinch.

Skubal añadió que la situación ha creado “una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera hasta ahora”.

También manifestó su agradecimiento por el apoyo del equipo de Estados Unidos, haga lo que haga.

“Han sido sumamente solidarios con todo. Entienden perfectamente lo que está pasando con mi situación — es única. He tenido estas conversaciones con gente, y en su mayoría, han sido extremadamente solidarios con que yo esté aquí en primer lugar. Y les tengo muchísimo respeto por eso. Pero es difícil. Cuando estás en estos ambientes y tienes este equipo, cuesta alejarse de eso”, expresó Skubal.

Skubal permitió un jonrón de Nate Eaton en su primer lanzamiento la noche del sábado, pero después de eso solo concedió un sencillo, mientras ponchaba a cinco en tres entradas. Estados Unidos mejoró a 2-0 con la victoria y enfrenta a México la noche del lunes, con el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, en la lomita.

